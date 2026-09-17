"Bock auf was Ehrliches": Die Boaznengel sprechen über Münchens Kultkneipen
Man findet sie in fast allen Vierteln: kleine Kneipen, in denen der Zigarettenqualm vergangener Jahrzehnte noch in den Möbeln steckt, Spielautomaten blinken und sich Stammgäste bei Bier und Rüscherl an der Theke mit dem Wirt oder der Wirtin unterhalten. Die Boazn.
Inzwischen entdecken auch immer mehr junge Münchner diese Traditionskneipen für sich. Ist das ein echtes Revival – oder nur der nächste Trend? Dieser Frage gehen Niclas Vaccalluzzo und Maja Aralica in der ersten Folge des neuen AZ-Podcasts "Kindl der Nacht" nach. Zu Gast sind Franzi und Lisa, auf Instagram bekannt als die "Boaznengel". Sie nehmen die Hosts mit in die Münchner Kneipenwelt und erzählen, warum sie selbst so gerne in Boazn unterwegs sind – und ob junge Menschen die Traditionskneipen tatsächlich retten können. Außerdem erfahrt ihr, wer von den beiden bei ihrem ersten Besuch einer Münchner Boazn prompt Hausverbot bekam.
Boazn, Bass und Bier: Wer hinter dem Podcast steckt
"Kindl der Nacht" ist der neue AZ-Podcast über das Münchner Nachtleben. Alle zwei Wochen sprechen Niclas Vaccalluzzo und Maja Aralica mit Menschen, die mittendrin sind: über Boazn und Clubs, queere Partys, After-Wiesn und neue Trends. Es geht um die Orte, an denen München nachts zusammenkommt – und um die Menschen und Geschichten dahinter.
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