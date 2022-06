BMW: Staatsanwaltschaft durchsucht Büros in München und Steyr

Die Staatsanwaltschaft München hat nach Angaben von BMW am Mittwoch Geschäftsräume in der BMW-Konzernzentrale und in Steyr durchsucht.

01. Juni 2022 - 17:49 Uhr | AZ/dpa

Die Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch Büroräume in der BMW-Konzernentrale durchsucht. © Tobias Hase/dpa