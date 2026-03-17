BMW Open: Diese Tennis-Stars kommen im April nach München

Acht Tennisspieler aus den aktuellen Top 20 der Weltrangliste werden im April in München erwartet. Der US-Open-Sieger von 2014 ist auch dabei.

Ein Rückblick auf die BMW Open 2025 – auch in diesem Jahr werden zahlreiche Stars aus der Top 20 der Weltrangliste in München erwartet. (Archivbild)

Die BMW Open in München bieten den Tennis-Fans in diesem Jahr ein besonders starkes Teilnehmerfeld. Angeführt von Alexander Zverev (Hamburg), Taylor Fritz und Ben Shelton (beide USA) sowie Alexander Bublik (Kasachstan) schlagen gleich acht Spieler aus den aktuellen Top 20 der Weltrangliste beim Sandplatzturnier vom 11. bis zum 19. April auf.

Dies teilte der Veranstalter nach dem Ende der Meldefrist für das ATP-500-Event mit. Eine so hohe Dichte an Spitzenspielern hatte das Turnier nach eigenen Angaben bisher nicht.

Cilic gewann 2014 die US Open

Aus den Top 20 der Weltrangliste sind außerdem noch der Tscheche Jakub Menšík, die Italiener Flavio Cobolli und Luciano Darderi sowie Francisco Cerundolo aus Argentinien dabei. Zudem haben weitere prominente Spieler wie der Kroate Marin Cilic, US-Open-Sieger 2014, und der Grieche Stefanos Tsitsipas, zweimaliger Finalist bei einem Grand-Slam-Turnier, ihre Zusage gegeben.

Stefanos Tsitsipas schlägt erstmals in München auf. (Archivbild) © Aurelien Morissard/AP/dpa

"Mit acht Top-20-Spielern, absoluten Starspielern und einigen der spannendsten jungen Talente der Tour ist das Feld in diesem Jahr so attraktiv wie nie zuvor. Dazu kommen große Namen wie Marin Cilic oder Stefanos Tsitsipas – das verspricht hochklassige und spektakuläre Matches ab Tag eins", erklärte Turnierdirektor Patrik Kühnen.