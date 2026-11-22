Ein 32-Jähriger kommt mit seinem BMW auf der Prinzregentenstraße von der Fahrbahn ab und beschädigt acht geparkte Autos. Die Polizei vermutet Alkohol am Steuer.

Die Polizei ermittelt nach dem Unfall auf der Prinzregentenstraße (Symbolbild).

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Samstag einen Unfall mit acht beteiligten Fahrzeugen verursacht.

BMW kommt von der Fahrbahn ab

Der 32-Jährige war gegen 0.25 Uhr mit seinem BMW X5 M auf der Prinzregentenstraße stadtauswärts unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 122 nach rechts von der Fahrspur abkam.

Zunächst streifte er zwei am Straßenrand geparkte Autos. Anschließend prallte er frontal gegen einen dritten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt vier weitere geparkte Fahrzeuge in- und aufeinander geschoben. Der 32-Jährige Deutsche aus dem Landkreis Ebersberg blieb unverletzt.

Führerschein beschlagnahmt

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum. Da der Mann einen Atemalkoholtest verweigerte, ordneten sie eine Blutentnahme an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Gegen den Mann wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols ermittelt.

Mehr als 60.000 Euro Schaden

An mehreren der insgesamt acht Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, die übrigen Pkw wurden leicht beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 60.000 Euro. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.