Bluttat in München: 51-Jähriger ermordet aufgefunden – Tatverdächtiger festgenommen

In München wird ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg ermordet, seine Leiche findet die Polizei Tage später im Landkreis Garmisch. Einen Tag zuvor wird schon ein 37-jähriger Tatverdächtiger festgenommen.

Bei Suchmaßnahmen in mehreren Gebieten in Bayern stieß die Polizei am Dienstag, 21. Juli, auf den Leichnam eines 51-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg. Der Mann wurde zunächst am 16. Juli von seiner Lebensgefährtin als vermisst gemeldet, wie Armin Ritterswürden, Chef der Münchner Mordkommission, auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag bekanntgab. Erste Ermittlungen zur vermissten Person wurden von der Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck geführt.

Im Verlauf dieser Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, dass der 51-Jährige Opfer eines Gewaltverbrechens sein könnte. Zudem ergab sich ein Zusammenhang mit München, woraufhin das Kommissariat 11 in die Ermittlungen mit einbezogen wurde.

51-Jähriger in München brutal ermordet

Im Rahmen dieser Ermittlungen sei das Auto des 51-Jährigen an der Motorworld in Freimann gefunden worden. Hier wurde der Geschäftsmann laut Kriminalpolizei auch vorsätzlich getötet. Zunächst ging die Polizei von einem Gewaltdelikt aus, ab dem 19. Juli dann von einem Tötungsdelikt – Spuren hätten auf diese Tat hingedeutet.

Am Montag, 20. Juli, nahm die Polizei einen 37-jährigen Tatverdächtigen an dessen Wohnort im Bereich Garmisch-Partenkirchen fest. Mit dem Opfer stand der mutmaßliche Täter in einer geschäftlichen Beziehung, wie Staatsanwältin Juliane Grotz auf der Pressekonferenz berichtete. Der 37-Jährige war bereits wegen anderer Delikte polizeibekannt.

Laut polizeilichen Erkenntnissen trafen sich der 37- und der 51-Jährige in Freimann an der Motorworld, wo der 37-Jährige seinen Geschäftspartner aus Habgier ermordet haben soll.

Leiche wird im Landkreis Garmisch gefunden

Es ergaben sich Hinweise, dass der 37-Jährige mit seinem Opfer zunächst in den Anzinger Forst und anschließend nach Garmisch-Partenkirchen fuhr. Aufgrund dieser Erkenntnisse fanden in diesen Gebieten am Sonntag und Montag polizeiliche Suchmaßnahmen statt.

Im Rahmen dieser Suchen konnte am Dienstag, 21. Juli, im Landkreis Garmisch, die Leiche eines Mannes gefunden werden, der am darauffolgenden Tag im Münchner Institut für Rechtsmedizin gerichtsmedizinisch untersucht wurde. Dabei wurde die Identität des 51-Jährigen festgestellt. Todesursache war eine massive Gewalteinwirkung, weitere Details nannte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Sie ermittelt nun in alle Richtungen, auch im Umfeld des mutmaßlichen Täters und des Opfers. Mit der Bekanntgabe von weiteren Details hält man sich daher sehr bedeckt.