AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Blutiger Streit in Bar: 45-Jähriger wegen versuchter Tötung festgenommen

Blutiger Streit in Bar: 45-Jähriger wegen versuchter Tötung festgenommen

Aus einem verbalen Streit zwischen zwei Männern wird eine körperliche Auseinandersetzung. Am Ende kommt einer mit einer blutenden Halsverletzung ins Krankenhaus. 
Myriam Siegert |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Blick auf den Vogelweideplatz von der Einsteinstrasse aus gesehen.
Blick auf den Vogelweideplatz von der Einsteinstrasse aus gesehen. © STL/Imago

Der Vorfall ereignete sich am Karsamstag (4.4.) gegen 20.35 Uhr, so die Polizei in ihrem Bericht am Ostermontag. Ein 45-jähriger Ungar und ein 54-jähriger Deutscher, beide wohnhaft in München, waren zu Gast in einer Bar nahe dem Vogelweideplatz.

Nach bisherigem Erkenntnisstand gerieten sie dort in Streit, zunächst verbal, doch dann wurde eine körperliche Auseinandersetzung daraus. Dabei schlug der 45-Jährige mit einem Glas in Richtung des 54-Jährigen. Durch den Schlag wurde der 54-Jährige schwer am Hals verletzt. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mit Glas am Hals verletzt: Festnahme nach Kneipen-Streit in München

Nach Bewertung des Sachverhalts hat das Kommissariat 11 die weitere Sachbearbeitung übernommen. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Tatverdächtige wurde einem Richter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Tatablauf, beginnend mit dem Streit, oder das weitere Geschehen beobachten können? Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 11 unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.