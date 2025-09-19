Blutige Tat in Berg am Laim: Neue Hintergründe zur Auseinandersetzung

Zwei Männer geraten in Streit und liegen am Ende verletzt auf der Straße. Sie müssen ins Krankenhaus.

Update vom 19. September, 12.30 Uhr: Der 24-Jährige wurde heute aus dem Krankenhaus entlassen und dem Richter vorgeführt. Der27-Jährige ist schwerer verletzt und muss noch in der Klinik bleiben.

Laut Polizei ist mittlerweile klar, dass die beiden Männer sich kannten. Es handelt sich um eine "Beziehungstat", so ein Polizeisprecher. Genauere Hintergründe des Vorfalls seien nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen.

Erstmeldung vom 18. September 2025:

Ein Zeuge fand sie am frühen Donnerstagmorgen verletzt und blutend auf dem Gehweg. Zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren sind nach Angaben der Polizei bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung verletzt worden.

Um 5.15 Uhr ging der Notruf des Zeugen bei der Polizei ein. Die rückte sofort mit mehreren Streifen zum Fundort vor dem Kaufland an der Berg-am-Laim-Straße aus. Die Männer, beide somalische Staatsangehörige, hatten beide Stichwunden, etwa im Bauch, an den Armen, den Ober- und Unterschenkeln. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und befinden sich derzeit noch in Kliniken. Die Verletzungen stammen laut Polizei von einem "spitzen Gegenstand", um welche Art von Gegenstand es sich genau handelt, wollte man noch nicht sagen. Ein Tatgegenstand wurde gefunden und sichergestellt.

Blutspuren von Flüchtlingsunterkunft

Was genau passiert ist und warum, ist derzeit noch unklar: Dem Anschein nach sind die beiden Männer auf offener Straße in Konflikt geraten und dabei mittelschwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Laut Personen, die am Donnerstagmorgen vor Ort waren, waren Blutspuren von einer nahegelegenen Flüchtlingsunterkunft bis zum Auffindeort vor dem Kaufland an der Berg-am-Laim-Straße zu erkennen. In welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen, ob sie in der Unterkunft wohnen und ob die Auseinandersetzung in der Unterkunft begonnen hat, konnte die Polizei am Donnerstagmittag aber noch nicht sagen.

Die Kriminalpolizei, genauer das Kommissariat 11 für Tötungsdelikte, hat die Ermittlungen noch am Tatort übernommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Berg-am-Laim-Straße war im Abschnitt zwischen Baumkirchner Straße und Schlüsselbergstraße von 5.20 Uhr bis 7.20 Uhr komplett gesperrt, so die Polizei. Die Einschränkungen für den Verkehr waren beträchtlich.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall. Personen, die solche geben können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel.: 089-29100 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.