Blumen-Profi: "Balkonblumen sind ein Stück Natur in der Stadt, kein Luxus"

Max Gebhard (38), Leiter der Abteilung Beet- und Balkonpflanzen bei Pflanzen Kölle in Untermenzing erkennt noch keinen Blumen-Trend für 2021, weiß dafür aber, was auf Münchner Nordbalkonen besonders gut wächst.

München - Ab jetzt wird es bunt auf Münchens Balkonen: Töpfe, Kästen und Blumenampeln können schon vorsichtig bepflanzt werden. Tagestemperaturen unter zehn Grad und Nachtfrost vertragen Blumenzwiebeln, Narzissen und Stiefmütterchen.

Das blaue Gänseblümchen und viele andere Balkonblumen könnten aber noch erfrieren. Die Gartencenter erwarten den traditionellen Ansturm ab Frühlingsanfang am 20. März, zwei Wochen vor Ostern.

Blumen sind Geschmacksache

AZ: Herr Gebhard, finden Sie jede Blume schön?

MAX GEBHARD: Jede Pflanze hat einen Wert und ist etwas Schönes. Aber Blumen sind Geschmacksache. Gerade auf dem Balkon gilt für mich persönlich: je mehr Blüte, desto besser. Für mich kommt es auf die leuchtenden Blütenfarben an. Ich mag Begonien und helle, gelbe und rosa Blüten im Balkonkasten.

Was verändert sich gerade beim Balkon-Gärtnern?

Primär geht es immer noch um Blüten und die Blütenfarben. Mittlerweile hat man aber auch Kräuter und Gräser dazwischen, gerade in der Stadt. Pflanzen auf dem Balkon werden immer wichtiger für die Stadtmenschen.

Welche Pflanzen können ei-gentlich jetzt schon raus?

Wer ungeduldig ist, kann nun loslegen. Aber wenn es nachts noch minus fünf Grad hat, wird es etwas schwieriger. Zwiebelpflanzen wie Narzissen und Hyazinthen vertragen das. Bei Stiefmütterchen, Hornveilchen, Viola und Primeln birgt der Frost noch ein Risiko. Ein Tipp ist, diese Blumen auf dem Balkon nachts mit einem Vlies abzudecken.

Was ist mit Salbei, Petersilie und Thymian? Halten Kräuter die aktuellen Temperaturen aus?

Damit würde ich noch warten. Manche Töpfe kommen direkt aus dem Gewächshaus. Ein einfacher Schnittlauch schafft das vielleicht, aber Basilikum ist zum Beispiel etwas empfindlich. Ab zwei Wochen vor Ostern kann man alles pflanzen.

Eine entzückende Balkon-Blume ist das Blaue Gänseblümchen. Ist das eine neue Trendblume?

Das Blaue Gänseblümchen gibt es schon länger. Seine Beliebtheit ist in den letzten vier Jahren gestiegen. Es ist ein recht preiswertes Balkonblümchen, aber mehr für den Sommer. Günstige Frühlingsblumen für jetzt sind die Klassiker Stiefmütterchen und Hornveilchen die es in gelb, rot, blau, weiß und zweifarbig gibt.

Welche Balkonpflanzen sind genügsam?

Haben Sie einen Tipp für faule Gärtner: Welche sind die genügsamsten Balkonpflanzen überhaupt?

Das ist schwierig, denn ein wenig Liebe, ein wenig Wasser und ein wenig Aufmerksam-keit brauchen alle Blumen. Gießen und Düngen muss man immer, meine ich. Die Kapuzi-nerkresse zählt aber zu den einfachen Pflanzen. Mit den Blüten kann man dazu noch sein Essen verzieren. Die Schwarze Susanne ist eine sehr pflegeleichte Kletterpflanze, die zwei bis drei Meter groß wird.

Und womit verschönere ich einen Nordbalkon?

Dafür passen Sommerblumen, wie Fuchsien, Edellieschen, Petunien und Begonien: gefüllt und ungefüllt. Stehend, hängend, mehrfarbig oder mit gewellten Blütenblättern. Die klassischen Begonien, die haben Knallfarben. Damit bekommt man seinen schattigen Balkon richtig schön bunt.

Damit sie nicht vertrocknen, gießt, wer arbeiten geht, an Sommertagen seine Balkonblumen morgens, bevor er die Wohnung verlässt. Sie kennen noch einen Trick.

Das funktioniert so: Zuerst in den Topf oder Blumenkasten eine drei Zentimeter hohe Schicht Blähton-Kügelchen geben, bevor man die Erde darüber schaufelt. Diese Kügelchen sind luftig und speichern Wasser. So trocknen Ihre Balkonpflanzen auch bei Hitze nicht so leicht aus.

Sie haben einen Westbalkon und wechseln jedes Jahr die Blumenpracht.

Ich liebe Pflanzen über alles. Meine Blumen machen mir gute Laune. Ich bin ein Petu-nien-Fan, sie haben sehr schöne Farben. Balkonblumen sind kein Luxus, finde ich. Mit günstigen Stiefmütterchen oder Hornveilchen holt man sich schon ein Stück Natur in die Stadt.