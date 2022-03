Blitzmarathon am Donnerstag: Wo überall in München geblitzt wird

An über 130 Orten in München wird beim Blitzmarathon am Donnerstag kontrolliert. Betroffen ist fast jede größere Straße der Stadt.

23. März 2022 - 17:06 Uhr | AZ

Ein mobiles Blitzgerät ist in den Kofferraum eines Autos eingebaut. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

München - Am Donnerstag (24. März) müssen Auto- und Motorradfahrer auf Bayerns Straßen wieder besonders aufpassen. Der Blitzmarathon im gesamten Freistaat steht an! Bereits um 6 Uhr geht's los, dann wird es für 24 Stunden verstärkte Geschwindigkeitskontrollen geben. Bayernweit wird es nach Angaben des Innenministeriums rund 2.100 mögliche Messstellen geben. Alleine in München sind es - Stand Mittwochnachmittag - 135! Blitzmarathon: Auf Münchens großen Straßen wird geblitzt Unter anderem wird auf der Donnersbergerbrücke, dem Bavaria- und Frankfurter Ring, der Arnulfstraße, der Landsberger Straße, der Leopoldstraße, der Landshuter Allee, oder auch der Ingolstädter Straße geblitzt. Wo genau, das teilen Polizei und Ministerium im Vorfeld allerdings nicht mit. "Unser Blitzmarathon soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Vorfeld der Aktion. Es gehe nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken.