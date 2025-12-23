Blitzerfoto als Wahlwerbung? Roland Hefter startet ungewöhnlich in den Kommunalwahlkampf

Am 8. März wird in München gewählt. Mit einem ungewöhnlichen Bild meldet sich der Münchner SPD-Politiker Roland Hefter nun im Kommunalwahlkampf zu Wort.

Roland Hefter ist für die SPD im Stadtrat. Für die Kommunalwahl 2026 wirbt er mit einem ungewöhnlichen Motiv.

Die meisten Menschen sind nicht besonders stolz auf ein Blitzerfoto. Für Roland Hefter scheint das anders zu sein. Der Liedermacher und Kommunalpolitiker (SPD) nutzt ausgerechnet eine Aufnahme aus einer Geschwindigkeitsmessanlage, um für die Kommunalwahl am 8. März 2026 zu werben.

Blitzerfoto im Wahlkampf

Auf dem Bild ist Hefter am Steuer zu sehen, festgehalten von einem Blitzer. Veröffentlicht hat er das Foto auf Instagram – mit einer lakonischen Bildunterschrift: "Ich fang jetzt mal langsam an mit meinem Wahlkampf… Und das wichtigste sind authentische Fotos – also dann am 8.3.26, München, Liste 5, Platz 5."

Der ironische Unterton ist typisch für Hefter, der in München nicht nur als Politiker, sondern auch als Kabarettist und Liedermacher bekannt ist. Auch privat bewegt er sich seit Jahren im kulturellen Umfeld der Stadt, unter anderem ist er mit Kabarettistin Monika Gruber befreundet.

Zuspruch in den Kommentaren

In den sozialen Netzwerken kommt das Blitzerfoto überwiegend gut an. Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche positive Kommentare. "Bravo. Ehrliche Politiker brauchen wir", schreibt ein Nutzer, andere wünschen Hefter viel Erfolg für die anstehende Wahl.

Befreundete Künstler-Kollegen: Monika Gruber und Roland Hefter. © Screenshot: Youtube

Am 8. März ist Kommunalwahl

Die Kommunalwahl in München findet am Sonntag, 8. März 2026, statt. Gewählt werden dabei der Stadtrat, die Bezirksausschüsse sowie der Oberbürgermeister.

Der eigentliche Wahlkampf dürfte in den kommenden Monaten deutlich an Fahrt aufnehmen – Roland Hefter hat dafür bereits jetzt einen ersten, ungewöhnlichen Akzent gesetzt.