AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Bis zur Hüfte: Zehnjähriger steckt in Sumpfloch im Englischen Garten fest

Bis zur Hüfte: Zehnjähriger steckt in Sumpfloch im Englischen Garten fest

Die Feuerwehr wird zu einem ungewöhnlichen Einsatz in den Englischen Garten gerufen: Ein Junge muss aus einem Sumpfloch befreit werden. Die Feuerwehrmänner werfen ihm eine Rettungsleine zu.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der Junge bleibt unverletzt. (Symbolbild)
Der Junge bleibt unverletzt. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Ein Junge ist im Englischen Garten in München bis zur Hüfte in einem Sumpfloch stecken geblieben. Der Zehnjährige musste von Einsatzkräften der Feuerwehr mit einer Rettungsleine aus dem Schlamm gezogen werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Junge konnte sich vorher aus dem aufgeweichten Boden nicht selbst befreien, seine Aufsichtsperson rief die Feuerwehr zu Hilfe. Er blieb dabei unverletzt.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.