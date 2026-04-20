Bis zur Hüfte: Zehnjähriger steckt in Sumpfloch im Englischen Garten fest

Die Feuerwehr wird zu einem ungewöhnlichen Einsatz in den Englischen Garten gerufen: Ein Junge muss aus einem Sumpfloch befreit werden. Die Feuerwehrmänner werfen ihm eine Rettungsleine zu.

Ein Junge ist im Englischen Garten in München bis zur Hüfte in einem Sumpfloch stecken geblieben. Der Zehnjährige musste von Einsatzkräften der Feuerwehr mit einer Rettungsleine aus dem Schlamm gezogen werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Junge konnte sich vorher aus dem aufgeweichten Boden nicht selbst befreien, seine Aufsichtsperson rief die Feuerwehr zu Hilfe. Er blieb dabei unverletzt.