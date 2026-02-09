"Bis zu 96.000 Euro pro Baum": Beschließt der Stadtrat diese Öko-Offensive für die Innenstadt?

Bäume sollen überall in die City, sogar an den Marienplatz. Hier erklären die Grünen, was sie sich wünschen. Und die CSU, warum sie das kritisch sieht.

Wo auf diesem Bild die Pflanzentröge stehen, können sich die Grünen auch Großbäume vorstellen.

Die Innenstadt soll viel grüner werden. Da hat im Stadtrat grundsätzlich keiner was dagegen. Debatten dürfte es trotzdem geben, wenn am Dienstag im Rathaus über die Pflanzung von 150 (!) Bäumen entschieden werden soll.

"Baum Booster" für die City: Das könnte diese Woche entschieden werden

Alleine 125 neue Bäume soll es in der Fußgängerzone und umliegenden Straßen geben, weitere in der Sparkassenstraße und am Färbergraben.

Schon im Herbst sollen laut Grünen-Fraktion die ersten sechs Bäume in der Sendlinger Straße gepflanzt werden, 2027 sind dann zum Beispiel der Frauenplatz und der Marienplatz dran. Die Grünen schwärmen in einer Mitteilung von einem „Baum-Booster“.

Grünen-Stadtrat Paul Bickelbacher sagte am Wochenende: „Wir wissen, dass ein ausgewachsener Baum so gut kühlt wie 200 Kühlschränke.“ Das sei „immens“. Er freue sich, dass man inzwischen den Denkmalschutz von der Baum-Offensive für die City überzeugt habe.

"Enorme Kosten": Warum die CSU kritisch ist

Deutlich weniger begeistert klingt die CSU. „Neue Bäume findet jeder erstmal gut“, sagte Stadtrat Alexander Reissl am Sonntag. „Was die Grünen aber nicht erwähnen, sind die enormen Kosten. Laut Beschlussvorlage kosten die ersten 24 Bäume zwischen 1,8 und 2,3 Millionen Euro. Das wären bis zu 96.000 Euro pro Baum.“ Und dabei handele es sich „noch um die Kategorie, die am einfachsten umsetzbar ist“.