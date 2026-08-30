Bis zu 50 Polizisten rücken an: Mann mit Softair-Pistole löst Großeinsatz in München aus

Ein 35-Jähriger mit täuschend echter Softair-Pistole hat in München einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zeugen meldeten einen bewaffneten Mann, der sogar eine Zigarette unter Waffendrohung forderte. Bis zu 50 Beamte rückten an, der Verdächtige sitzt nun in Haft.

Zwei Wochen nach dem Schuss von Schwabing hatte die Polizei erneut einen Einsatz wegen einer Spielzeugpistole.

Am Freitagabend kurz vor 22 Uhr ist es in München erneut zu einem Waffen-Vorfall gekommen. Zunächst alarmierten mehrere Personen die Polizei, dass ein Mann an der Denninger Straße auf dem Gehweg mit einem Gegenstand hantiere, der einer Waffe ähnlich sehe.

Auch in einer Tiefgarage wurde der Mann gesehen. Später wurde zudem berichtet, dass der Mann einen 26-Jährigen mit vorgehaltener Waffe dazu aufforderte, seine Zigarette herauszugeben.

Die Waffe wurde gesichert: eine Softair-Pistole

Bis zu 50 Beamte in Zivil und in Uniform strömten Richtung Denninger Straße. Schnell wurde der Mann gefunden. Laut Polizei warf der Mann sofort die Waffe weg, als er die Polizei bemerkte und versuchte zunächst zu fliehen. Die Beamten konnten den Mann fassen: ein 35-Jähriger mit albanischen Wurzeln, wie sich herausstellte.

Auch die Waffe wurde schnell gefunden und gesichert. Es handelte sich laut den Beamten um eine täuschend echt aussehende, sogenannte Softair-Waffe – wie auch schon in Schwabing. Dort wurde vor etwa zwei Wochen ein 14-Jähriger angeschossen, der zuvor mit solch einer Spielzeugwaffe in der Hand an der Belgradstraße gesehen worden war.

Der 35-jährige Albaner wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.