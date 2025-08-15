Bis zu 36 Grad in Bayern: Die Gewitter über München lassen sich noch etwas Zeit

Der Freitag wird noch einmal sehr heiß in Bayern. Die Temperaturen klettern auf bis zu 36 Grad im Freistaat. Ein erlösendes Hitzegewitter wird in der bayerischen Landeshauptstadt heute nicht geben. Dafür gibt es am Wochenende einen kurzen Wetterwechsel im Freistaat.

München

In Bayern wird es zum Wochenende noch einmal hochsommerlich heiß – und das bei steigendem Risiko für Waldbrände und Gewitter. Laut Deutschem Wetterdienst klettern die Temperaturen auf bis zu 36 Grad. Vor allem im Norden und Osten des Freistaats sorgt das Wetter für eine hohe Waldbrandgefahr (Stufe 4 von 5).

Der Freitag startet wie der perfekte Sommertag mit hohen Temperaturen und viel Sonne, ab Nachmittag können jedoch gebietsweise starke Gewitter aufkommen. Außerdem ist örtlich mit Unwettern durch heftigen Starkregen, schwere Sturmböen und Hagel zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen heißen 30 Grad Celsius an den Alpen und 36 Grad Celsius in Unterfranken.

Ein Blick auf den Regenradar zeigt: In München muss man sich am Freitag kaum Sorgen um Regen und Gewitter machen. Am späten Abend kann es vereinzelt zu kleineren Niederschlägen kommen. Das gilt aber vor allem für das Umland.

Gewitter am Samstag über München

Auch am Samstag zeigt sich am Vormittag die Sonne, wenngleich auch vermehrt Wolken am bayrischen Himmel zu sehen sind. Fast identisch wie am Vortag kommt es im Laufe des Tages vor allem im Süden häufig zu Gewitterschauern. Dort ist auch das Risiko für Unwetter hoch. Die Temperaturen sinken etwas auf 25 bis 31 Grad in der Spitze.

In München ziehen laut Regenradar bereits am frühen Morgen erste Gewitter auf. Bereits ab 6 Uhr kann es zu krachen. Eine größere Gewitterfront ist aktuell von 10 bis 11 Uhr angekündigt. Danach ziehen kleinere Regenfelder immer wieder über die Landeshauptstadt bis 18 Uhr wieder eine größere Gewitterzelle erwartet wird. Die Höchsttemperatur soll am Samstag in der Landeshauptstadt bei angenehmeren 24 Grad liegen, die Nacht bleibt weiter mild mit 17 Grad.

Sonntags wird es laut DWD zunächst erneut freundlich mit viel Sonne. Wie auch am Samstag ist der Süden Bayern von Regenschauern und Gewittern betroffen. Die Gewitter sollen sonntags allerdings schwächer ausfallen. Das gilt auch für München. Nach aktuellem Stand ziehen die meisten Regenfronten an der bayerischen Hauptstadt vorbei. Bei Höchsttemperaturen von 21 Grad im Vogtland und 26 Grad an Main und Donau nimmt die Hitze weiter ab.