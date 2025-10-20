Bis Mitte Dezember: Zentrale Unterführung in München komplett gesperrt

Aufgrund einer neuen Bauphase ist die Unterführung in der Lindwurmstraße für mehrere Wochen für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die Unterführung in der Lindwurmstraße ist bis Mitte Dezember komplett für den Verkehr gesperrt. (Archivbild)

Seit März 2024 finden in der Lindwurmstraße die Arbeiten am Neubau der Eisenbahnüberführung und der Tieferlegung der Lindwurmstraße statt.

Bisher war für den Kfz-Verkehr in der Lindwurmstraße zwischen Pocci-/Ruppertstraße und Implerstraße eine Einbahnregelung eingerichtet. Aufgrund einer neuen Bauphase ist die Unterführung nun seit dem 20. Oktober bis voraussichtlich 19. Dezember für alle Verkehrsarten vollständig gesperrt.

Während der Sperrung ist ein kostenloser Shuttlebus eingerichtet, der Fußgänger auf die jeweils andere Seite der Unterführung bringt. Die Haltestellen befinden sich in der Poccistraße im Anschluss an die vorhandene Bushaltestelle der MVG und in der Lindwurmstraße vor der FOS/BOS Wirtschaft (Lindwurmstraße 90).

Radfahrer werden über die Bavariastraße umgeleitet. Der Kfz-Verkehr kann die Sperrung darüber hinaus – je nach Fahrtziel – über die Radlkoferstraße, die Tumblingerstraße oder die Thalkirchner Straße umfahren.

Eine großräumigere Umfahrung der Unterführung in der Lindwurmstraße empfiehlt sich für den überörtlichen Verkehr über die Isartal-/Schäftlarnstraße bzw. Garmischer Straße/Mittlerer Ring.