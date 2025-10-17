Binnen weniger Stunden: 52-Jähriger wird zweimal am Hauptbahnhof verprügelt

Innerhalb weniger Stunden wird am Donnerstag ein 52-jähriger Pole am Hauptbahnhof attackiert. Die jeweiligen Tatverdächtigen werden dem Haftrichter vorgeführt.

Gleich zweimal wurde ein 52-jähriger Pole am Donnerstag am Hauptbahnhof Opfer von gewalttätigen Attacken. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 12.30 Uhr am Bahnsteig 11 aus bisher noch unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen dem 52-Jährigen sowie einem 54-jährigen Deutschen und dessen 40-jähriger polnischen Begleiterin. Im Verlauf des Streits zog der Deutsche den Polen an den Haaren, während die Polin auf ihren Landsmann mehrfach eintrat.

Zwei unbeteiligte Reisende wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam, schritten ein, konnten den Angriff auf den 52-Jährigen allerdings nur kurz unterbrechen. Im Anschluss setzt die 40-Jährige ihre Tritte gegen ihr Opfer fort. Erst die alarmierten Beamten der Bundespolizei konnten die Attacke beenden und nahmen die drei in Deutschland Wohnsitzlosen mit zur Wache.

Opfer und Täter waren stark alkoholisiert

Der 52-Jährige erlitt durch die Tritte nur leichte Verletzungen, die keiner medizinischen Behandlungen bedurften. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 54-jährigen Deutschen einen Wert von 2,35 Promille, beim angegriffenen Polen von 3,25 Promille. Die 40-jährige Polin verweigerte die Maßnahme und schrie stattdessen die Beamten an.

Die Staatsanwaltschaft München I ordnete für die beiden Tatverdächtigen die Blutentnahme und Vorführung beim Haftrichter an. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der 52-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß belassen.

Wenige Stunden später wird Opfer erneut attackiert

Nur wenige Stunden nach der ersten Attacke wurde der 52-Jährige gegen 21.45 Uhr am Hauptbahnhof erneut Opfer eines gewaltsamen Angriffs. Wie schon am Mittag kam es zu einem Streit, der eine körperliche Auseinandersetzung zur Folge hatte. Diesmal wurde der Pole von einer 52-jährigen Ungarin mehrmals ins Gesicht geschlagen, setzte sich nun aber ebenfalls mit Schlägen zur Wehr.

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung kam der Pole zu Fall. Am Boden liegend wurde ihm nun von einem bislang unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen, während die Ungarin den Kopf des 52-Jährigen mit Tritten traktierte.

Alarmierte Bundespolizisten konnten auch diese Auseinandersetzung beenden. Der unbekannte Tatverdächtige entfernte sich vor dem Eintreffen der Beamten vom Tatort. Die Ungarin und der Pole wurden auf die Wache gebracht. Die in Deutschland wohnsitzlose Ungarin wies einen Atemalkoholwert von 1,75 Promille auf, der Wert des Polen ist, im Vergleich zum Nachmittag, auf 3,27 Promille angestiegen.

Angreiferin wird Haftrichter vorgeführt

Durch die Schläge und Tritte erlitt der 52-Jährige leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort benannte er einen Zustellungsbevollmächtigen und durfte im Anschluss das Krankenhaus freien Fußes verlassen.

Die Ungarin wurde ebenfalls leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I wurde der 52-Jährigen Blut abgenommen, zudem wird sie am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.