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Lkw erfasst Roller in Maxvorstadt: Fahrer schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen kommt es in der Maxvorstadt zu einem folgenschweren Unfall. Eine Person wird dabei schwer verletzt.
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Über den Gesundheitszustand beteiligter Personen ist bisher nichts bekannt. (Symbolbild)
Über den Gesundheitszustand beteiligter Personen ist bisher nichts bekannt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Update, 11.45 Uhr: Der Verkehr Richtung Norden läuft nach einer unfallbedingten Sperrung auf der Ludwigstraße langsam wieder an. Stadteinwärts kommt es nach wie vor zu Stau. 

An der Kreuzung Ludwigstraße/Schellingstraße stand am Donnerstagvormittag ein Lkw, der gerade seine Ware entlud. Links neben ihm befand sich ersten Erkenntnissen nach ein weiterer Lkw. Als dieser anfuhr, erfasste er einen vor ihm stehenden Roller. Der 59-jährige Fahrer aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen wurde beim Zusammenstoß unter seinem Roller eingeklemmt und trug schwere Verletzungen davon. Lebensgefahr bestehe aber nicht, wie die Polizei bekannt gibt. 

Schwerer Unfall in der Maxvorstadt

Erstmeldung vom 30. Juli, 10.30 Uhr: Nach einem Zusammenprall zwischen einem Lkw und einem Motorrad an der Ecke Ludwig-/Schellingstraße ist nach ersten Angaben derzeit eine Person unter einem Lkw eingeklemmt. Infolgedessen kommt es momentan zu Verkehrsbehinderungen. Die Ludwigstraße ist stadtauswärts bis auf einen Streifen gesperrt.

Bisher gibt es keine Informationen zur Schwere etwaiger Verletzungen der beteiligten Personen.

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