Biergartenwetter: Endlich Frühling in München

München zeigt sich von seiner frühlingshaften Seite: Über 15 Grad und Sonne laden zu Biergartenbesuchen und Spaziergängen im Park ein. In unserer Galerie können Sie die Stadt im Frühling entdecken.

Winterlinge im Englischen Garten. Im Hintergrund ist der Monopteros zu sehen.

Bis zum meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März dauert es noch ein wenig, doch München zeigt sich jetzt schon von seiner frühlingshaften Seite. In den letzten zwei Tagen kletterten die Temperaturen über die 10-Grad-Marke, am Donnerstag sogar auf bis zu 16 Grad bei acht Sonnenstunden.

Es bleibt sonnig

Auch der Freitag bleibt sonnig, mit Höchstwerten um 17 Grad. Am Samstag verspricht das Wochenende ebenfalls mildes Wetter bei rund 15 Grad. Erst am Sonntag, dem meteorologischen Frühlingsanfang, wird es bei 11 Grad wieder überwiegend bewölkt.

In unserer Bildergalerie können Sie die Stadt in Frühlingstimmung erleben: von einer Maß im Biergarten über summende Bienen in Krokussen bis hin zur goldglitzernden Isar.