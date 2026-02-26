AZ-Plus

Biergartenwetter: Endlich Frühling in München

München zeigt sich von seiner frühlingshaften Seite: Über 15 Grad und Sonne laden zu Biergartenbesuchen und Spaziergängen im Park ein. In unserer Galerie können Sie die Stadt im Frühling entdecken.
Frühlingsgefühle im Biergarten am Kleinhesseloher See: viele genießen den Sonnenschein im Englischen Garten.
IMAGO (www.imago-images.de) 10 Frühlingsgefühle im Biergarten am Kleinhesseloher See: viele genießen den Sonnenschein im Englischen Garten.
Krokusse spriessen bei frühlingshaften Temperaturen aus dem Rasen im Englischen Garten.
Peter Kneffel (dpa) 10 Krokusse spriessen bei frühlingshaften Temperaturen aus dem Rasen im Englischen Garten.
Eine Biene sitzt in einer Krokusblüte.
Malin Wunderlich (dpa) 10 Eine Biene sitzt in einer Krokusblüte.
Auf den Frühling: Anstoßen mit Bierkrügen am Chinesischen Turm.
Peter Kneffel (dpa) 10 Auf den Frühling: Anstoßen mit Bierkrügen am Chinesischen Turm.
Winterlinge im Englischen Garten. Im Hintergrund ist der Monopteros zu sehen.
Peter Kneffel (dpa) 10 Winterlinge im Englischen Garten. Im Hintergrund ist der Monopteros zu sehen.
Eine kleine Pause in der Sonne.
Malin Wunderlich (dpa) 10 Eine kleine Pause in der Sonne.
Die Sonne glitzert auf der Isar.
IMAGO/Wolfgang Maria Weber (www.imago-images.de) 10 Die Sonne glitzert auf der Isar.
Ein Spaziergang an der Isar.
IMAGO/Wolfgang Maria Weber (www.imago-images.de) 10 Ein Spaziergang an der Isar.
Zwei Schwäne fliegen mit kräftigen Flügelschlägen über den Kleinhesseloher See.
IMAGO (www.imago-images.de) 10 Zwei Schwäne fliegen mit kräftigen Flügelschlägen über den Kleinhesseloher See.
Die Sonne im Gesicht: hier auf der Reichenbachbrücke.
IMAGO/Wolfgang Maria Weber (www.imago-images.de) 10 Die Sonne im Gesicht: hier auf der Reichenbachbrücke.

Bis zum meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März dauert es noch ein wenig, doch München zeigt sich jetzt schon von seiner frühlingshaften Seite. In den letzten zwei Tagen kletterten die Temperaturen über die 10-Grad-Marke, am Donnerstag sogar auf bis zu 16 Grad bei acht Sonnenstunden.

Es bleibt sonnig

Auch der Freitag bleibt sonnig, mit Höchstwerten um 17 Grad. Am Samstag verspricht das Wochenende ebenfalls mildes Wetter bei rund 15 Grad. Erst am Sonntag, dem meteorologischen Frühlingsanfang, wird es bei 11 Grad wieder überwiegend bewölkt.

In unserer Bildergalerie können Sie die Stadt in Frühlingstimmung erleben: von einer Maß im Biergarten über summende Bienen in Krokussen bis hin zur goldglitzernden Isar.

