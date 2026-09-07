Bevor Sie Ihr Gold verkaufen: Diese eine Sache sollten Sie wissen

Goldschmuck, Münzen oder eine alte Uhr können mehr wert sein, als man vermutet. Doch bevor aus einem Fundstück zu Hause bares Geld wird, sollten Sie eine Frage stellen: Wie genau wird eigentlich bestimmt, was Ihr Gold wert ist?

07. September 2026 - 09:53 Uhr

Wer in München möchte, findet viele Möglichkeiten. Doch gerade bei wertvollen Schmuckstücken, Münzen oder Luxusuhren geht es nicht nur darum, einen Preis genannt zu bekommen. Entscheidend ist, ob die Bewertung nachvollziehbar ist.

Genau hier setzt die Schützen Goldstube in der Münchner Schützenstraße an.

Der Unterschied liegt in der Prüfung

Gold ist nicht gleich Gold. Für den tatsächlichen Wert spielt insbesondere der Feingehalt eine entscheidende Rolle. In der Schützen Goldstube wird dieser deshalb direkt vor Ort und im Beisein des Kunden geprüft. Zum Einsatz kommt das Fischer Goldscope 515, ein hochpräzises Prüfgerät, das den Feingehalt zerstörungsfrei bestimmt und die Messung live sichtbar macht.

Den Wert Ihrer Edelmetalle zuverlässig ermitteln lassen. © Schützen Goldstube

Der Kunde muss also nicht einfach darauf vertrauen, dass am Ende eine bestimmte Zahl auf dem Papier steht. Er kann unmittelbar verfolgen, wie der Feingehalt seines Schmuckstücks oder seiner Münze ermittelt wird.

Transparenz statt Blackbox – genau das soll den Unterschied beim Goldankauf machen

Angekauft werden in der unter anderem Goldschmuck und Goldmünzen, aber auch Silber und Platin. Hinzu kommen Luxusuhren, beispielsweise von Rolex. Wer also Schmuck geerbt hat, alte Münzen besitzt oder eine hochwertige Uhr verkaufen möchte, kann den Wert seiner Stücke vor Ort prüfen lassen.

Schützen Goldstube

Warum die Adresse kein Zufall ist

Dass das Geschäft ausgerechnet in der Schützenstraße zu finden ist, hat eine interessante Vorgeschichte. Die Straße trägt ihren Namen bereits seit 1812 und erinnert an den historischen Schießplatz der Münchner Schützen. Die Königlich privilegierte Hauptschützengesellschaft München wurde sogar schon 1406 gegründet und zählt zu den ältesten Schützengesellschaften Deutschlands.

Damals musste treffen, wer treffen wollte. Und dafür brauchte es Präzision. Heute geht es in der Schützen Goldstube nicht mehr darum, einen Pfeil ins Ziel zu bringen. Präzision spielt aber weiterhin eine zentrale Rolle – diesmal bei der Bestimmung des Wertes von Edelmetallen.

Goldankauf mit Erfahrung, Kompetenz und Diskretion. © Schützen Goldstube

Seit 2003 in Familienbesitz

Auch wenn die als Unternehmen erst 2025 offiziell angemeldet wurde, reicht die Geschichte des Standorts weiter zurück. Das Geschäft befindet sich bereits seit 2003 im Familienbesitz. Damit steht hinter dem Goldankauf kein anonymer Schalter einer großen Kette, sondern ein Familienbetrieb mit persönlichem Ansprechpartner vor Ort. Wer in München Gold, Silber, Platin oder eine Luxus-Uhr verkaufen möchte, findet die Schützen Goldstube in der Schützenstraße 3, 80335 München – nur etwa eine Minute vom Karlsplatz, dem Stachus, entfernt.

Vielleicht liegt also auch bei Ihnen zu Hause ein Schmuckstück, eine Münze oder Uhr, deren Wert Sie längst nicht mehr kennen.

Bevor Sie verkaufen, lohnt sich vor allem eines: genau hinsehen – und genau messen.

Schützen Goldstube · Schützenstraße 3 · 80335 München

Telefon: 089 23051681

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 08:00–18:30 Uhr, Sa. 08:00–17:00 Uhr