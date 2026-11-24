Angriffe und Kriege waren in München lange kein Thema. Das hat sich geändert. Jetzt baut die Stadt wieder ein Sirenennetz auf.

So sieht die elektronische Warnsirene auf dem Dach des Polizeireviers Illingen im Saarland aus. München will nun wieder ein Sirenennetz aufbauen.

Die Zeiten haben sich verändert. Das sieht man auch an diesem Stadtratsbeschluss: München wird ein flächendeckendes Sirenennetz aufbauen, um die Bevölkerung im Krisenfall zu warnen.

Sirenen sollen München im Krisenfall warnen

Bis zum Ende des Kalten Krieges gab es in vielen deutschen Städten und Gemeinden Sirenen. In den 1990er-Jahren wurde diese Infrastruktur abgebaut – jetzt soll sie zurückkommen. Der Stadtrat hat am Dienstag im Kreisverwaltungsausschuss beschlossen, dass die Branddirektion ein flächendeckendes Sirenennetz planen darf. Und gerade treffen Stadträte in ganz Deutschland ähnliche Beschlüsse.

Warum das Ganze? Schließlich gibt es doch Warn-Apps? Menschen sollen auch erreicht werden, wenn sie schlafen, das Handy ausgeschaltet ist und auch wenn der Strom ausfällt. Denn auch Cyber-Angriffe und Sabotagen sind heute für Städte eine Gefahr. Auch eine eigene Notstromversorgung wird die Stadt aufbauen. Das soll sicherstellen, dass die Stadt auch bei einem lang andauernden Stromausfall handlungsfähig bleibt.