Betrunkener verprügelt Rikscha-Fahrer vor Münchner Nacht-Club

Die Polizei ermittelt gegen einen 32-Jährigen wegen räuberischer Erpressung.

Im Endeffekt ging es um lächerliche zehn Euro. Ein 32-Jähriger aus Rheinland-Pfalz wollte am Mittwochabend mit mehreren Freunden von der Theresienwiese nachts zum Maximiliansplatz. Die Gruppe stieg in die Rikscha eines 41-Jährigen aus München. Die etwa fünfköpfige Gruppe wollte in die "089-Bar".

Am Ziel angekommen, geriet der 32-Jährige mit dem Rikscha-Fahrer in Streit. Der Fahrpreis betrug 60 Euro, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, der Fahrgast wollte aber maximal 50 Euro bezahlen. Der Streit wurde schnell hitzig.

Vor dem Club kam es zur Rauferei

Dabei soll der Mann aus Rheinland-Pfalz dem Münchner mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Bei dem 41-Jährigen brach ein Zahn ab. Die übrigen Mitglieder der Gruppe waren bereits in der "089-Bar", als die Polizei am Tatort eintraf. Die Rauferei zwischen den beiden Männern war auch schon wieder vorbei.

Die Beamten nahmen den Touristen fest. Der 32-Jährige wurde wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen noch vor Ort wieder entlassen. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Laut Alkoholtest hatte der Angreifer rund ein Promille Alkohol im Blut.