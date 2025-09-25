AZ-Plus

Betrunkener verprügelt Rikscha-Fahrer vor Münchner Nacht-Club

Die Polizei ermittelt gegen einen 32-Jährigen wegen räuberischer Erpressung.
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Im Endeffekt ging es um lächerliche zehn Euro. Ein 32-Jähriger aus Rheinland-Pfalz wollte am Mittwochabend mit mehreren Freunden von der Theresienwiese nachts zum Maximiliansplatz. Die Gruppe stieg in die Rikscha eines 41-Jährigen aus München. Die etwa fünfköpfige Gruppe wollte in die "089-Bar".

Am Ziel angekommen, geriet der 32-Jährige mit dem Rikscha-Fahrer in Streit. Der Fahrpreis betrug 60 Euro, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, der Fahrgast wollte aber maximal 50 Euro bezahlen. Der Streit wurde schnell hitzig.

Vor dem Club kam es zur Rauferei

Dabei soll der Mann aus Rheinland-Pfalz dem Münchner mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Bei dem 41-Jährigen brach ein Zahn ab. Die übrigen Mitglieder der Gruppe waren bereits in der "089-Bar", als die Polizei am Tatort eintraf. Die Rauferei zwischen den beiden Männern war auch schon wieder vorbei.

Die Beamten nahmen den Touristen fest. Der 32-Jährige wurde wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen noch vor Ort wieder entlassen. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Laut Alkoholtest hatte der Angreifer rund ein Promille Alkohol im Blut.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • ClimateEmergency vor 18 Stunden / Bewertung:

    Konnte die Nationalität schon ermittelt werden?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger am 26.09.2025 11:44 Uhr / Bewertung:

    Dafür wird er eine lange Haftstrafe erhalten, wie heute in der Abendzeitung steht, fordert die Bundesanwaltschaft für Hanna S. 9 Jahre Haft, weil sie einen anderen Menschen verprügelt hat.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.