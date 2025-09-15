Betrunkener Mann attackiert zwei Frauen in der Münchner U-Bahn

Ein 42 Jahre alter Mann aus München hat in einer U-Bahn der Linie U5 zwei Frauen angepöbelt und mit Müll beworfen. Ein 29-Jähriger und eine 59-Jährige zeigten Zivilcourage und griffen ein.

Polizisten haben in der Münchner U-Bahn einen Mann festgenommen, der zwei Frauen anpöbelte und auch auf zwei Zeugen losging, die geholfen haben. (Symbolbild)

Ein betrunkener 42 Jahre alter Münchner hat am Donnerstagnachmittag nach Angaben der Polizei in einer U5 an der Haltestelle Michaelibad zwei Frauen angepöbelt, beleidigt und mit Müll beworfen. Mehrere Zeugen, die den Übergriff beobachtet haben, griffen ein, darunter ein Mann (29) und eine Frau (59) die mit ihren Handys filmten.

Der Vorfall ereignete sich, wie die Polizei am Montag mitteilte, am vergangenen Donnerstag. Gegen 16.20 Uhr befand sich ein 42-Jähriger aus München in der U5 in Richtung Neuperlach Süd. An der Haltestelle Michaelibad beleidigte er zunächst aus bisher unbekannten Gründen zwei Frauen in der U-Bahn. Er bewarf sie mit Müll, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Als der Täter merkte, dass er im Zug von einem Zeugen mit dem Handy gefilmt wurde, richtete sich sein Zorn gegen den Mann. Ein weiterer Zeuge, ein 29-Jähriger aus München, wollte schlichten. Das machte den 42-Jährigen nur noch wütender. Er ging auf den filmenden Zeugen zu und packte ihn laut Polizei am Arm. Der 29-Jährige griff ein und brachte den Angreifer zu Boden. Am Haltepunkt Michaelibad stiegen alle Beteiligten aus der U-Bahn aus. Eine weitere Zeugin, eine 59-Jährige aus München, versuchte, den 42-Jährigen zu beruhigen.

Zeugen schreiten ein

Als der 42-Jährige aber bemerkte, dass er auch von den Frauen, die er kurz zuvor in der U5 belästigt und angegriffen hatte, ebenfalls gefilmt wurde, reagierte er wieder aggressiv. Er versuchte, so Polizeisprecher Ralf Kästle, zu den Frauen vorzudringen, sie zu bedrohen und zu beleidigen. Der 29-Jährige zeigte erneut Zivilcourage.

Es gelang ihm, den aggressiven 42-Jährigen zurückzuhalten. Dank des Einschreitens der Zeugen, so der Polizeisprecher, kam es zu keinen weiteren Straftaten. Die Frauen, die angegriffen wurden, entfernten sich, bevor die Polizei eintraf. Der 42-Jährige wurde wegen Bedrohung und Beleidigung angezeigt.