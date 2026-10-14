Betrunkener hantiert in Münchner Einkaufszentrum mit Messer

Die Polizei nimmt in den Riem Arcaden einen 31-Jährigen fest. Er war im Mediamarkt mit einem Brotmesser erwischt worden, später stahl er in einem Edeka ein weiteres Messer. Was ein Alkoholschnelltest bei dem Verdächtigen ergab.

Der 31-Jährige benahm sich am Dienstagnachmittag in den Riem Arcaden mehr als verdächtig. Im Mediamarkt ließ er eine Tasche im Kassenbereich stehen und ging dann einfach weg. Dabei fiel ihm ein Messer aus der Tasche. Zeugen sahen, wie der Mann das Messer einsteckte und es ihm aber wenig später wieder aus der Jackentasche rutschte und zu Boden fiel.

Angestellter nimmt ihm Messer ab

Ein Mitarbeiter des Elektronikmarktes sprach den 31-Jährigen an. Der zog darauf das Brotmesser und hielt es vor sich, sagte ein Polizeisprecher. Der 40 Jahre alte Angestellte nahm dem Verdächtigen das Messer ab und führte ihn aus dem Geschäft.

Verdächtiger holt sich zweites Messer

Der 31-Jährige ging daraufhin direkt in den Edeka-Markt. Dort stahl er ein weiteres Brotmesser, wie die Polizei mitteilte. Anschließend ging er wieder zurück in den Mediamarkt. Der Sicherheitsdienst fing den Mann ab und fesselte ihn, bis eine Polizeistreife eintraf. Die Beamten stellten die beiden Messer sicher. Der 31-Jährige wurde zur Polizeiinspektion gebracht und angezeigt. Gegen ihn wird wegen Bedrohung und Diebstahls ermittelt. Der 31-Jährige ist bereits bei der Polizei bekannt und hat mehrere Einträge wegen Eigentumsdelikte und ähnlicher Straftaten. Ein Alkoholschnelltest ergab bei dem Verdächtigen einen Wert von rund zwei Promille.