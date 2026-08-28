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Betrunkener demoliert Bushaltestelle in München und greift dann Polizisten an

Der 37-Jährige zertrümmerte die Scheibe an einem Wartehäuschen im Stadtteil Moosach. Zeugen verständigten die Polizei. Warum der Mann randalierte und wo er den Rest der Nacht verbrachte. 
Ralph Hub
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Polizisten haben einen 37-Jährigen festgenommen, der in Moosach ein Bushäuschen demoliert hat. (Symbolbild)
Polizisten haben einen 37-Jährigen festgenommen, der in Moosach ein Bushäuschen demoliert hat. (Symbolbild) © Marcus Brandt

Vermutlich seinen Frust hat ein 37 Jahre alter Deutscher am Donnerstagabend an einer Bushaltestelle abgelassen. Zeugen beobachteten ihn nach Polizeiangaben gegen 22.20 Uhr, wie er mit einer Bierflasche auf eine der Seitenscheiben des Wartehäuschens in der Lassallestraße ein kreisrundes Loch schlug und es dann mit den Fingern vergrößerte. Die Passanten verständigten den Polizeinotruf.

Zigarette lässt Einsatz eskalieren

Nur Minuten später traf an der Bushaltestelle in Moosach eine Polizeistreife ein. Als die Beamten den Verdächtigen ansprachen, merkten sie sofort, dass der 37-Jährige deutlich angetrunken war. "Er verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ", sagte eine Polizeisprecherin. Um vermutlich cool herüberzukommen, wollte sich der Mann während der Kontrolle eine Zigarette anzünden. Damit waren die Polizisten nicht einverstanden. Als ein Beamter dem 37-Jährigen das Feuerzeug abnahm, eskalierte die Kontrolle. Der Mann griff die Polizisten an. Die brachten den Verdächtigen zu Boden und fesselten ihn. Als die Polizisten den 37-Jährigen in ihren Streifenwagen setzten, versuchte er, die Beamten zu beißen. Darüber hinaus, so ein Sprecher, beleidigte und bedrohte er die Beamten. Ein Polizist wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Eine Nacht in der Ausnüchterungszelle

Den Rest der Nacht verbrachte der Randalierer in einer Ausnüchterungszelle der Polizeiinspektion. Am Freitagmorgen kam er wieder frei. Gegen den Mann wird wegen Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Der Sachschaden an der Bushaltestelle wird laut Polizei auf rund 500 Euro geschätzt.

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