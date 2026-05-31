Eine alkoholisierte 27-Jährige hat in der Münchner Innenstadt einen zivilen Streifenwagen gerammt und sich von der Unfallstelle entfernt. Dank eines Zeugen dauert es nicht lange, bis man sie ausfindig machen konnte.

Eine betrunkene 27-Jährige rammte in München einen zivilen Streifenwagen und ergriff danach die Flucht. (Symbolbild)

Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei am späten Freitagabend über einen Unfall, in den ein ziviler Streifenwagen involviert war. Der 44-jährige Rumäne mit Wohnsitz in Fürstenfeldbruck beobachtete gegen 22.45 Uhr, wie eine junge Frau mit ihrem Audi beim Ausparken rückwärts gegen einen geparkten VW fuhr und diesen dabei beschädigte. Anstatt die Polizei zu verständigen, flüchtete die Fahrerin unerlaubterweise von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Dank der Aussage des 44-Jährigen bei der Wache des Polizeipräsidiums München konnte das Fahrzeug der Unfallfahrerin etwa eine Stunde später in der Prannerstraße ausfindig gemacht werden.

Unfallfahrerin roch nach Alkohol

Während die Beamten noch am Fahrzeug mit den polizeilichen Maßnahmen beschäftigt waren, näherte sich eine 27-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg dem Audi. Eine Personalkontrolle ergab, dass es sich dabei um die geflüchtete Fahrerin handelte.

Nachdem die Beamten bei der 27-Jährigen Alkoholgeruch feststellen konnten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Anschließend wurde bei ihr zudem eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen.

Die 27-Jährige hat nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und weitere Verkehrsdelikte am Hals.