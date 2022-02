Betrunkene Pkw-Fahrerin kracht in Ampel

In Garching bei München hat am Mittwochmorgen eine betrunkene Autofahrerin eine Ampel angefahren. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Eine betrunkene Frau hat in Garching einen Unfall verursacht. (Symbolbild)

Garching - Am frühen Mittwochmorgen ist eine betrunkene Pkw-Fahrerin auf der Schleißheimer Straße in in eine Ampel gekracht. Dies berichtet die Polizei. Die 22-jährige Verunglückte ist leicht verletzt.

Die alarmierten Beamten bemerkten im Auto der jungen Frau Alkoholgeruch. Ein Test ergab daraufhin, dass die Fahrerin alkoholisiert war

Mehrere Tausend Euro Schaden

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Gegen die Pkw-Fahrerin liegt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.