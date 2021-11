Betrug vor allem in München: Prozessbeginn gegen falsche Polizeibeamte

In der Türkei stehen die mutmaßlichen Köpfe einer Betrügerbande vor Gericht, die sich vor allem in München als Polizeibeamte ausgaben und älteren Menschen so um viel Geld brachten.

19. November 2021 - 15:16 Uhr | AZ/dpa

Gegen die mutmaßlichen Köpfe einer Betrügerbande, die vor allem in München agierte, hat der Prozess begonnen. (Symbolbild) © dpa | David-Wolfgang Ebener