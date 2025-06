Betrug mit Millionen-Villa am Ammersee: Mann überredete Verkäuferin zu Gefallen

Am Münchner Amtsgericht wurde der Fall eines 57-Jährigen verhandelt, der in Herrsching die Verkäuferin einer Villa getäuscht hatte.

Am Ammersee (Symbolbild) spielt die Betrugsgeschichte, die jetzt vor dem Amtsgericht verhandelt wurde.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Peter K. (Name geändert) auf der Anklagebank eines Gerichts wiederfindet. Der 57-Jährige ist vielmehr, was man landläufig wohl einen notorischen Betrüger nennen würde. Und der Mann scheint unbelehrbar. Die sogenannte Sozialprognose fällt bei ihm jedenfalls eher ungünstig aus, findet die Amtsrichterin. Es scheine gut möglich, dass er in Freiheit bald wieder straffällig werde.

Immerhin nutzt Peter K. die Verhandlung vor dem Amtsgericht, um ein Geständnis abzulegen. Das dürfte ihn vor einer härteren Strafe bewahrt haben.

Der 57-Jährige, der seit drei Monaten in U-Haft sitzt, kommt aber um einen weiteren Gefängnisaufenthalt nicht herum. Wegen Betrugs muss er zwei Jahre Gefängnis absitzen und den Schaden wiedergutmachen. Bewährung gibt es für ihn nicht mehr. Schließlich habe er in offener Bewährung gehandelt, als er im Oktober 2022 eine Villa in Herrsching kaufte. Der stolze Kaufpreis: 3,8 Millionen Euro.

Liquidität vorgetäuscht

Doch die Verkäuferin sah davon nichts. Peter K. war nämlich gar nicht in der Lage, eine solche Summe aufzubringen. Sein Erbe, mit dem er der Verkäuferin Liquidität vortäuschte, gab es zwar tatsächlich. Aber es fiel beileibe nicht üppig genug aus, um davon eine Villa am Ammersee zu kaufen.

Trotzdem nistete er sich mit seiner Frau nach der Übergabe des Hauses, aber vor Ablauf der Zahlungsfrist, in der Villa ein. Die Verkäuferin hatte ihm das in der Annahme gestattet, dass er den Kaufpreis fristgerecht zahlen würde. Sie verlangte daher nur eine symbolische Miete von einem Euro (normal sind laut Anklage für ein solches Haus 3000 Euro Miete) und die Erstattung von Betriebskosten in Höhe von monatlich 500 Euro.

Diese Miete zahlte er laut Anklage nur sporadisch. Weil aber vor allem die Zahlung des Kaufpreises nicht erfolgte, klagte die Eigentümerin auf Räumung. Die Parteien einigten sich auf einen Räumungstermin.

Schaden beläuft sich auf fast 30.000 Euro

Doch auch diesen Termin hielt der notorische Betrüger nicht ein, verschwand erst wenige Tage vor der Zwangsräumung im Juli 2023.

Sein Mandant räumt die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft ein, erklärt Strafverteidiger Ömer Sahinci. Nachfragen wolle dieser aber nicht beantworten. Der Schaden, unter anderem durch den entgangenen Mietzins, beläuft sich auf knappe 30.000 Euro.