Betrügerin kassiert 30.000 Euro von ihrem Opfer (82) – dreieinhalb Jahre Haft

Die Angeklagte (31) wird vom Amtsgericht zu einer Haftstrafe von 41 Monaten verurteilt.

München - Sie fungierte als Abholerin für eine polnische Bande, die sich darauf spezialisiert hatte, mit sogenannten Schockanrufen ihre Opfer dazu zu bringen, große Geldmengen zu übergeben. Iris D. (31, alle Namen geändert) wurde deswegen jetzt vom Amtsgericht zu drei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt.

So agieren die Telefon-Betrüger

Der Modus Operandi der Betrüger: Drei oder vier Täter vom sogenannten Keiler, der bei den Opfern anruft über den Logistiker, der die Abholung organisiert bis zum Abholer arbeiten perfekt abgestimmt. Über Handys sind die Täter in ständiger Verbindung miteinander.

Der Keiler gibt sich dabei als Polizist oder naher Verwandter aus, und erklärt den Opfern, dass eine akute Notlage vorliegt. Meist geben die Betrüger an, dass sich ein schwerer Autounfall ereignet habe, der von dem Angehörigen selbst verursacht wurde. Die Zahlung einer hohen Summe sei unabdingbar, da sonst rechtliche Schritte eingeleitet werden. Die meist älteren Opfer sind mit der Situation überfordert und zahlen.

Angeblicher Polizist fordert Kaution

Im Fall von Ida T. rief ein "Polizist" an und übergab das Telefon dann einem vermeintlichen "Enkel" der 82-Jährigen. Der täuschte ihr am Telefon vor, dass er wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls mit einem 22-jährigen Radfahrer in Untersuchungshaft genommen werden solle, wenn er nicht eine vom Staatsanwalt zu bestimmende Kaution hinterlege.

Die Geschädigte übergab die geforderte Kautionssumme in Höhe von 30.000 Euro an die Abholerin, die damit verschwand.