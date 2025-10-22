Betriebsstörung bei U3 und U6: Fahrgäste müssen sich heute länger gedulden

Eine Betriebsstörung sorgt bei der U3 und U6 für Verspätungen, Ausfälle und vorzeitige Wendungen.Zwischen Freimann und Kieferngarten gibt es auf der U6 Bauarbeiten.

Derzeit gibt es bei der U3 und U6 wegen einer Betriebsstörung Probleme, bei der Tram 18 ist die Strecke unterbrochen.

Update, 10.47 Uhr: Bei der U3 und U6 kommt es weiterhin zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Wendungen wegen einer Betriebsstörung, teilt die MGV mit. "Wir arbeiten daran, dass Sie so schnell wie möglich wieder störungsfrei an Ihr Ziel kommen." Stand jetzt ist davon auszugehen, dass Fahrgäste noch bis etwa 14 Uhr mit diesen Behinderungen rechnen müssen.

Wegen Bauarbeiten zwischen Freimann und Kieferngarten kommt es auf der Linie U6 zu weiteren Behinderungen. Momentan gibt es nur einen eingleisigen Betrieb der Linie im Abschnitt Studentenstadt bis einschließlich Kieferngarten. Im eingleisigen Abschnitt erfolgen die Abfahrten in beiden Richtungen laut MVG von Gleis 2, am U-Bahnhof Kieferngarten in Richtung Garching-Forschungszentrum von Gleis 4: "Die Behinderungen werden noch voraussichtlich bis 14 Uhr dauern."

Erstmeldung, 22. Oktober, 9.55 Uhr: Da ist mal wieder Geduld gefragt: Auf den Münchner U-Bahn-Linien 3 und 6 kommt es aktuell zu Verspätungen. Auch für die Tram 18 meldet die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) Probleme.

München: Betriebsstörung bei U3 und U6, Streckenunterbrechung bei der Tram 18

Die Betriebsstörung bei der U3 und U6 soll gegen 9 Uhr wieder behoben sein, so die MVG: "Bitte achten Sie auch auf Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen."

Tram-18-Strecke unterbrochen: Diese Haltestellen werden nicht bedient

Bis gegen 9.50 Uhr ist auf der Straßenbahn-Linie 18 derzeit die Strecke "wegen einer Fahrzeugstörung" im Bereich Westendstraße unterbrochen.

Laut MVG fährt die Tram dort nur im Abschnitt Schwanseestraße-Siglstraße: "Die Haltestellen Hans-Thonauer-Straße, Westendstraße, Fachnerstraße, Säulingstraße, Stegener Weg, Ammerseestraße, Senftenauerstraße und Gondrellplatz können leider nicht bedient werden."

Schienenersatzverkehr mit Bussen wegen Tram-18-Streckenunterbrechung

Den nicht angefahrenen Streckenabschnitt erreichen die Fahrgäste für die Dauer der Störung mit Bussen im Schienenersatzverkehr.

"Bitte beachten Sie, dass der eingesetzte Ersatzverkehr nur über eine eingeschränkte Kapazität verfügt und teilweise am rechten Fahrbahnrand hält", teilt die MVG mit: "Die Behinderungen werden noch voraussichtlich bis 9.50 Uhr dauern. Wir sind bemüht, so schnell wie möglich wieder einen fahrplanmäßigen Betrieb herzustellen."