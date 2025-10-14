Betriebsstörung bei der MVG: Verspätung auf zentraler Linie bis in den Abend

"Wir arbeiten daran": Auf der U-Bahn-Linie 2 kommt es aktuell zu Verspätungen, teilt die Münchner Verkehrsgesellschaft mit.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat ihre Fahrgäste über U-Bahn-Behinderungen auf der Linie 2 (Feldmoching-Messestadt Ost und zurück) informiert.

Bei der MVG rechnet man "wegen einer Betriebsstörung" mit Verspätungen bis in den Abend (etwa 22 Uhr) hinein.

"Bitte achten Sie auch auf Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen. Wir arbeiten daran, dass Sie so schnell wie möglich wieder störungsfrei an Ihr Ziel kommen", teilt die MVG mit.