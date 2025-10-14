AZ-Plus
  • Betriebsstörung bei der MVG: Verspätung auf zentraler Linie bis in den Abend

Betriebsstörung bei der MVG: Verspätung auf zentraler Linie bis in den Abend

"Wir arbeiten daran": Auf der U-Bahn-Linie 2 kommt es aktuell zu Verspätungen, teilt die Münchner Verkehrsgesellschaft mit.
Eine U-Bahn der Linie U2 verlässt die Station Hauptbahnhof. (Archivbild)
Eine U-Bahn der Linie U2 verlässt die Station Hauptbahnhof. (Archivbild) © Lukas Barth/dpa

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat ihre Fahrgäste über U-Bahn-Behinderungen auf der Linie 2 (Feldmoching-Messestadt Ost und zurück) informiert.

Bei der MVG rechnet man "wegen einer Betriebsstörung" mit Verspätungen bis in den Abend (etwa 22 Uhr) hinein.

"Bitte achten Sie auch auf Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen. Wir arbeiten daran, dass Sie so schnell wie möglich wieder störungsfrei an Ihr Ziel kommen", teilt die MVG mit.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • HanneloreH vor 47 Minuten / Bewertung:

    Grad mit der U 2 gefahren. Im Bis die Anzeige Abfahrt in 2 Minuten, beim warten unten die App Abfahrt in 0 Minuten, auf der UBahn Anzeige Abfahrt in 5 Minuten.
    Ein Hoch auf die Digitalisierung!!!!

  • CharlyHarper2024 vor 11 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von HanneloreH

    Kann man das auch verständlich schreiben.

