Nach Vorfall am Samstag: Betrieb am Flughafen München wieder normal

Reifenteile auf dem Rollfeld, Schäden am Fahrwerk: Nach einem Zwischenfall am Samstag ist der Flughafen München heute wieder im Normalbetrieb. Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nacht hinein.

Nach einem Zwischenfall mit einer Maschine der Fluggesellschaft Vietnam Airlines am Samstagnachmittag läuft der Betrieb am Flughafen München heute wieder ohne Einschränkungen. Die zeitweise gesperrte Start- und Landebahn wird wieder genutzt, wie ein Flughafensprecher erklärte. In der Nacht sei es noch zu geringen Verspätungen gekommen.

Das vietnamesische Flugzeug war kurz nach seinem Start vom Münchner Flughafen am Samstagnachmittag dort wieder gelandet. Daraufhin wurden Schäden an Reifen und Fahrwerk festgestellt. Das manövrierunfähige Flugzeug wurde in einen Hangar geschleppt, herumliegende Reifenteile wurden aufgesammelt. Zudem seien Beschädigungen an der Fahrbahn ausgebessert worden, erklärte der Sprecher. Die Aufräumarbeiten dauerten demnach bis in die Nacht hinein.

Es sei weiterhin unklar, wie es zu den Schäden an dem Flugzeug kam. Nach Angaben des Flughafens wurde ein Vertreter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hinzugezogen.