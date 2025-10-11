Nach der Insolvenz des bisherigen Betreibers steht eine Haidhauser Traditionsgaststätte vor dem Neustart. Eine bekannte Münchner Gastrogruppe übernimmt – mit neuen Plänen und dem Ziel, an die lange Geschichte des Hauses anzuknüpfen.

151 Jahre gibt es die Gaststätte schon. Nun öffnet sie unter altem Namen, aber mit neuen Betreibern, wieder.

Konstantinos Papadakis, langjähriger Wirt des Preysinggarten, tat sich mit dem Abschied schwer. Nach der Insolvenz der Betreiberfirma Luco GmbH sagte er: "Der Preysinggarten war nicht nur mein Lebenswerk, sondern auch ein wichtiger Teil der Haidhauser Gemeinschaft."

Nach Insolvenz: Haidhauser Traditionsgaststätte startet 2026 neu

In Haidhausen wird Papadakis offenbar bereits vermisst. An der Wand des Wirtshauses hängt eine Tafel mit ein paar Abschiedsworten des Ex-Wirts. Ein Gast hat einen Zettel dazugeklebt: "Du warst der allerbeste Wirt, den der Preysinggarten je hatte!"

Nachdem die Betreiberfirma Luco GmbH Insolvenz anmelden musste, verabschiedet sich der langjährige Wirt Konstantinos Papadakis mit ein paar persönlichen Worten auf einer Tafel von seinen Gästen. Eine Antwort darauf hat er bereits in Form eines kleinen Zettels erhalten. © Daniel Loeper

Jetzt soll die Traditionsgaststätte unter gleichem Namen zurückkehren – aber nicht mit Papadakis. Die Gastronomiegruppe "Kull & Weinzierl" übernimmt den Betrieb. Gepachtet wird die Immobilie von den Eigentümern, einer Familie, der das Haus seit Generationen gehöre, wie Jaques Friedrich (43) erklärt.

Sechs schicke Standorte in der Altstadt hat der Betreiber

Friedrich ist seit 16 Jahren bei "Kull & Weinzierl" tätig und verantwortet die gesamte Gastronomie der Gruppe. Der Preysinggarten ist dabei nicht das einzige Projekt: Zum Portfolio gehören sechs schicke Standorte in der Altstadt – darunter die Buffet Kull Bar, das Brenner, die Bar Centrale, die Riva Bar, die Grapes Weinbar und das Hotel Cortiina. "Wir waren aber auch schon mal in Schwabing draußen", sagt Friedrich. Und jetzt eben in Haidhausen.

Die Eingangstür zum Preysinggarten ist aktuell noch zu. Im Frühling 2026 soll sie wieder öffnen. © Daniel Loeper

Er und sein Team wollen "das Stück gastronomische Kultur aufrechterhalten". Das Vertraute der 151 Jahre alten Gaststätte soll also bleiben. Ein konkretes kulinarisches Konzept gibt es noch nicht.

Doch wird sich der Preysinggarten wie die meisten anderen Gaststätten von "Kull & Weinzierl" auch eher höherpreisig einordnen? Jaques Friedrich meint: "Was ich soweit dazu sagen kann: Für uns, dafür stehen wir mit der Firma, ist Qualität enorm wichtig."