AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Betonplatte auf Münchner S-Bahn geworfen: 700 Fahrgäste müssen Zug räumen

Betonplatte auf Münchner S-Bahn geworfen: 700 Fahrgäste müssen Zug räumen

Auf der S-Bahnlinie 1 zwischen den Haltepunkten Moosach und Feldmoching ist es zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Ein bislang unbekannter Täter warf eine Kabelschachtabdeckung aus Beton auf eine S-Bahn, die gerade unter einer Gleisbrücke durchfuhr.
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 6  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Frontscheibe der S-Bahn ist gesplittert.
Die Frontscheibe der S-Bahn ist gesplittert. © Bundespolizei

Auf der Linie der S 1 hat sich am Donnerstagnachmittag zwischen den Bahnhöfen Moosach und Feldmoching ein gefährlicher Zwischenfall ereignet. Ein unbekannter Täter warf eine Kabelschachtabdeckung aus massivem Beton auf die Frontscheibe einer S-Bahn, die gerade in diesem Moment unter einer Gleisbrücke durchfuhr.

Betonteil kracht mitten auf die Frontscheibe

Die S-Bahn wurde getroffen. Die Betonplatte zerstörte die Scheibe, drang jedoch nicht in den Führerstand ein. Der Lokführer blieb nach Angaben der Bundespolizei zum Glück unverletzt. Er kam mit dem Schrecken davon. Die S1 wurde am Haltepunkt Feldmoching gestoppt, wo die rund 700 Reisenden den Zug unversehrt verlassen konnten.

Zugausfälle und Verspätungen

Bei einer Absuche des Gleisbereichs wurde die Betonabdeckung gefunden und sichergestellt. Nach dem Vorfall wurde der betroffene Gleisbereich zwischen 17:30 Uhr und 18:44 Uhr gesperrt, was zu acht Teilausfällen und zwei Umleitungen führte, sagte Sina Dietsch, Sprecherin der Bundespolizei. Ein Ersatzzug wurde bereitgestellt, um die betroffenen Reisenden weiterzubefördern. Die S-Bahn konnte aufgrund der beschädigten Scheibe die Fahrt nicht fortsetzen und wurde zur Reparatur ins Betriebswerk Steinhausen verbracht.

Bundespolizei fahndet nach Täter

Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr werden von der Bundespolizeiinspektion München geführt. Eine Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen im Nahbereich verlief bislang erfolglos. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
6 Kommentare
Artikel kommentieren
  • a echta Münchner vor 29 Minuten / Bewertung:

    Die Verrückten werden immer mehr. Woran liegt das?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • HanneloreH vor 31 Minuten / Bewertung:

    Früher war vieles doch besser und sicherer.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • tutnixzursache vor 15 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von HanneloreH

    das ist tatsächlich nichts Neues. Solche Idioten gab es schon in den 80er, 90er Jahren auf Autobahnbrücken

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.