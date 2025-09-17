AZ-Plus

Besucher ohne Ende: Was das der Messe München an Umsatz bringt

Die deutsche Industrie ist im Dauertief, doch nach wie vor finden in Deutschland viele international bedeutende Industriemessen statt. In der Münchner Messe geht es heuer extrem geschäftig zu.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Bauma in München ist die weltweit größte Messe für Baumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte.
Die Bauma in München ist die weltweit größte Messe für Baumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte. © IMAGO
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Ungeachtet der schlechten Konjunktur wird 2025 für die Münchner Messe ein Superjahr mit rekordverdächtigen Besucherzahlen: Die Veranstaltungen auf dem Messegelände im Osten der Landeshauptstadt ziehen in diesem Jahr so große Gästescharen an wie seit Jahren nicht.

Messegäste bringen geschätzt fünf Milliarden Umsatz 

Die beiden Messechefs Stefan Rummel und Reinhard Pfeiffer begrüßten am Mittwoch die zweimillionste Besucherin. Damit ist dreieinhalb Monate vor Jahresende bereits die Besucherzahl des vergangenen Jahres von 1,3 Millionen weit übertroffen, 2023 waren es 1,9 Millionen gewesen. 

Ein Banner mit der Aufschrift "It's all about mobility – IAA Mobility" kurz vor Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung am Haupteingang der Messe München.
Ein Banner mit der Aufschrift "It's all about mobility – IAA Mobility" kurz vor Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung am Haupteingang der Messe München. © Sven Hoppe/dpa

In einem ansonsten wirtschaftlich schlechten Jahr bedeutet das nach Berechnung der Messegesellschaft für München und sein Umland einen positiven wirtschaftlichen Effekt: Die Messegäste könnten demnach geschätzt an die fünf Milliarden Euro in der Region ausgeben. 

Bis Jahresende werden zweieinhalb Millionen Messe-Besucher erwartet

Maßgebliche Ursache der hohen Besucherzahl ist der Messekalender: Viele international bedeutende Messen werden in zwei- oder dreijährigem Turnus abgehalten. In diesem Jahr finden acht der zwölf sogenannten Weltleitmessen statt; das sind die Veranstaltungen mit einem großen Anteil internationaler Aussteller. 

Die beiden Messe-Chefs Stefan Rummel (links) und Reinhard Pfeiffer (rechts) mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf der Photovoltaikanlage der Messe München. (Archivbild)
Die beiden Messe-Chefs Stefan Rummel (links) und Reinhard Pfeiffer (rechts) mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf der Photovoltaikanlage der Messe München. (Archivbild) © Holger Rauner/Messe München GmbH/dpa

Größtes Zugpferd ist die alle drei Jahre stattfindende Baumaschinenmesse Bauma, zu der allein im Frühjahr rund 600.000 Besucher aus 200 Ländern anreisten. "Wir freuen uns über jeden einzelnen Gast und rechnen bis Jahresende mit über zweieinhalb Millionen Besucherinnen und Besuchern", schreiben Pfeiffer und Rummel in der Mitteilung.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.