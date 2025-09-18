In Tracht auf die Wiesn? Früher war das gar nicht selbstverständlich. Und dann traute sich auch noch manchner Preuße in das traditionelle Gwand. Die AZ schaut zurück auf die Wiesn-Debatten aus dem September 1975, vor genau 50 Jahren.

Stolze 475.000 Besucher meldete die Wiesn 2024 am ersten Sonntag. Da dürften mehrere Hunderttausend in Tracht dabei gewesen sein. Wie anders die Wiesn früher war, das lässt sich auch in alten AZ-Bänden nachlesen.

Zum Beispiel in denen aus dem September 1975, von vor genau 50 Jahren. Zum ersten Wiesn-Sonntag hätten „Hunderte von Oktoberfestbesuchern den Trachtlern vom Trachten- und Schützenumzug gehörig Konkurrenz“ gemacht, berichtet die AZ da. Hunderte? Offensichtlich nur eine kleine Minderheit unter den Festbesuchern.

Zum Wiesn-Auftakt seien sie „im feschen Lodenanzug oder der Bundledernen, manche sogar mit echtem Gamsbarthut“ gekommen, notiert der Reporter. Doch die Tracht und die Frage, wer sie warum (und wie echt oder nicht) trägt, sie bewegt schon damals, als Bilder vom Anstich-Tag OB Schorsch Kronawitter und andere Großkopferte ganz selbstverständlich noch im Anzug mit Krawatte zeigen, die Gemüter.

OB Schorsch Kronawitter 1975 beim Anstich, natürlich mit Krawatte. © imago/WEREK



„Viele der Einheimischen“, seien den Verdacht nicht los geworden, den ein Teilnehmer des Trachtenumzugs im Herzen getragen habe. „Pass auf“, zitiert die AZ den Urbayern, „wenn oaner von dene b‘sonders scheena Salonbayern as Mai aufmacht, nacha is bestimmt a Preiß.“

Die AZ nimmt die Fährte auf und spricht auf dem Festgelände boarisch-zünftig gekleidete Wiesnbesucher an. Das Ergebnis des Tests schafft es hörbar entsetzt sogar in die Überschrift: „In jeder zweiten Tracht steckt ein Preuße.“

"Nur Einheimische in Tracht aufd Wiesn", so sahen das viele

So spricht in der Umfrage Elke Irbeck. Die 36-jährige Geschäftsfrau räumt ein, sie komme eigentlich aus Hamburg und habe auch in Berlin gelebt. Aber sie sei doch mit einem Münchner verheiratet. Unter ihren Freunden werde sie aber leider den Ruf als „Preußin“ nicht los, daran ändere wohl auch „der bayerische Name und das fesche Trachtengwand nichts mehr“. Ein Kaufmann aus Frankfurt argumentiert, er sei so oft in München, dass ihm seine Freunde schon die Würde des „Ehrenbayern“ verliehen hätten. „Deshalb darf ich guten Gewissens einen zünftigen Lodenanzug zum Festbesuch anziehen.“



Ein Westfale sagt, er wohne schon seit Kriegsende in Bayern und fühle sich als Einheimischer. „Da darf ich auch eine richtige Tracht tragen.“

Das überzeugt 1975 aber nicht jeden. Bankkaufmann Helmut Wallin (25) sagt der AZ: „Freilich bin i a echter Bayer, des hören’s ja. Sonst tat i nia a solches Gwand tragn, bloß weils grad Mode is. I find, aufd Wiesn soll nur a Einheimischer in der Tracht gehn, a Preiß fällt doch bloß auf.“

„Freilich a echter Bayer“: Helmut Wallin 1975 auf der Wiesn. © AZ-Archiv

Doch nicht nur die Trachtenfrage treibt damals die Leser um. Auch alkoholisierte Kinder spielen eine Rolle. So bittet die AZ beinahe flehentlich „Vorsicht Eltern, gebt euren Kindern kein Bier.“

„Vorsicht, Eltern“: So warnt die AZ 1975 vor Bierkomsum bei Kindern. © AZ-Archiv

Auf Fotos aus den Festzelten sind in jenem Jahr immer wieder Kinder zu sehen. Und schon zum Wiesnstart hätte sich das Rote Kreuz um zwölf volltrunkene Kinder kümmern müssen, heißt es in einem Bericht. Um drei Uhr nachmittags sei bereits ein Achtjähriger im Vollrausch eingeliefert worden.

1975 scheint man es trotzdem - aus heutiger Sicht erstaunlich - entspannt zu nehmen. „Glücklicherweise“, so das Fazit der AZ, „waren alle betrunkenen Buben und Mädchen nach einem Tiefschlaf in der Ausnüchterungszelle wieder völlig hergestellt.“