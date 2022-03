Lieferdienste sind wohl eine der großen Gewinner der Corona-Krise: Seit Beginn der Pandemie bestellen Deutsche immer häufiger bei Lieferdiensten und auch die Bestellmöglichkeiten haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Unglaubliche 20 Millionen Menschen bestellen laut Verbrauchs- und Medienanalyse VuMA mindestens einmal im Monat Essen beim Lieferservice. Und auch die Münchner bestellen fleißig bei Lieferdiensten.

09. März 2022 - 11:44 Uhr

Kuriose Fakten zum Bestellverhalten von Münchnern

Sieht man sich das Bestellverhalten der Münchner einmal genauer an, kommen ganz schön lustige und kuriose Fakten zutage. So soll ein Münchner im vergangenen Jahr 500 Mal Essen bestellt haben, was 1,3 Bestellungen pro Tag entspricht - na dann, Mahlzeit!

Zum teuersten Artikel, die sich Münchner derzeit nach Hause liefern lassen, zählt Kaviar. Der Osetra Kaviar 250 g von Grand Caviar wird gerne mal von den Münchnern bestellt und kostet sage und schreibe 250 Euro.

Der derzeit günstigste Artikel, der jemals bei einem Lieferservice bestellt wurde, ist die Mayonnaise vom Hard Rock Café München für 0,15 Euro. Die Mayo mag ja wohl ganz lecker sein, aber ob sich das wirklich gelohnt hat?

Interessante Fakten zum Bestellverhalten der Münchner

1) Wusstest ihr, dass L'Osteria, das Bräuhaus, Hans im Glück und der Palast der Winde eindeutig zu den Lieblingsrestaurants der Münchner zählt, wenn man sich das Bestellverhalten näher ansieht?

2) Vermutlich werdet ihr es euch bereits denken, aber: Die meisten Bestellungen der Münchner gehen Sonntagabend um 19:48 Uhr ein. Besonders gerne ordern die Münchner dann Burger, Penne und Pizza Napoli. Das Klischee von Pasta, Pizza und Burger vom Lieferservice wird also Sonntagabend definitiv erfüllt.

3) Wusstest ihr, dass Münchner auch immer häufiger ihre Lebensmittel bei bestellen? Das verwundert uns kaum, denn wer Lebensmittel beim Lieferservice bestellt, nimmt Stress aus dem Alltag raus und hat Zeit für wichtigere Dinge als Einkaufen. Bestellt wird dabei fast alles von frischem Obst und Gemüse über leckere Snacks bis hin zu Wurst und Käse.

Was bestellen die Münchner eigentlich am häufigsten?

Bei Münchnern steht vor allem die ausländische Küche hoch im Kurs. Besonders häufig bestellt der Münchner asiatisches, italienisches und indisches Essen - von wegen, der Münchner isst nur bayerisch! Ab und zu ein Burger muss natürlich auch drin sein. Das typische Bestellverhalten der Münchner wurde übrigens auch nach Stadtteilen analysiert: So fand man heraus, dass die Einwohner von Haidhausen besonders gerne italienisches Essen bestellen, während man in Schwabing, Maxvorstadt oder Sendling-Thalkirchen gerne mal in einen saftigen Burger beißt.

Die Bogenhauser bevorzugen hingegen Asiatisch und in Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt ist indisches Essen ein Dauerbrenner. Gibt es überhaupt einen Stadtteil, der gerne typisch bayerisches Essen bestellt? Ja, Auswertungen haben ergeben, dass im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg sehr gerne bayerische Klassiker wie Schweinsbraten oder weiße Würste bestellt werden. Hier seht ihr nochmal die am meisten bestellten Gericht der Münchner aufgelistet:

1) Cheeseburger

2) Pizza Regina

3) Spaghetti alla carbonara

4) Salat mit Pute

5) Sushi