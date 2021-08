Beste Uni-Städte weltweit: München auf Platz 2 bei neuem Ranking

München ist laut einem neuen Ranking die zweitbeste Uni-Stadt weltweit. In den Top Ten befindet sich eine weitere deutsche Metropole.

Die LMU zählt zu den besten Unis Deutschlands - und befindet sich laut einem neuen Ranking in der besten Uni-Stadt Deutschlands. (Symbolbild)

München - Mehr als 113.000 Menschen (Wintersemester 2019/20) studieren in München - und somit in einer der beliebtesten Uni-Städte weltweit! In einem neuen Ranking hat es die bayerische Landeshauptstadt auf Platz zwei geschafft.

Das britische Unternehmen " ", das auf die Analyse von Hochschuleinrichtungen auf der ganzen Welt spezialisiert ist, hat die Tabelle veröffentlicht.

Zwei deutsche Städte in den Top Ten

Ausschlaggebend für die Platzierung im "QS Best Student Cities Ranking" waren unter anderem Faktoren wie Bezahlbarkeit, wie viele Studierende es in der Stadt gibt, die Zufriedenheit von Studierenden und wie die Hochschulen in anderen Rankings abschneiden.

München musste sich nur London geschlagen geben. Auf den Plätzen folgen Seoul und Tokio, die sich Rang drei teilen, Berlin, Melbourne, Zürich und Sydney. Paris, Montreal und Boston befinden sich gemeinsam auf dem neunten Platz.