Best of Stadtspaziergänger: Große Stars und tolle Momente

Der Stadtspaziergänger durchforstet sein Archiv: Seit 20 Jahren arbeitet er für die Abendzeitung – ein kleines Best of.

2014: Udo Jürgens († 2014) am Flügel in der Olympiahalle.

München - 75 Jahre Abendzeitung – ein großes Jubiläum und eine beeindruckende Geschichte: Seit fast 20 Jahren bin ich als freier Fotograf dabei. Meine AZ-Kolumne als "Stadtspaziergänger" gibt es seit über acht Jahren. Ich habe einfach einmal eine Zeitreise in meine AZ-Vergangenheit gemacht und mein Archiv durchgestöbert.

Die gesammelten Momente könnten verschiedener nicht sein

Unglaublich, was sich alles angesammelt hat und was ich alles erleben durfte. Ich lernte viele Menschen kennen, Politiker, die Jahre später Ministerpräsident wurden, andere, die dann mal ganz plötzlich weg waren, Schauspieler, Musiker, Zahnärzte, Pfarrer, Obdachlose, Stars und Sternchen, eigentlich die ganze Palette des Möglichen.

Ich war im Hochwasser, in tiefen Kellern, auf hohen Türmen und luftigen Dächern und auch einfach normal in der Stadt unterwegs. Im Sturm, im Regen, Schnee und Hitze, tagsüber, nachts oder zur Blauen Stunde. Gefühlt eigentlich immer – und es hat viel Spaß gemacht. Bei so vielen erlebten Geschichten reicht der Platz hier nicht einmal ansatzweise, um alle abzubilden, und so versuche ich es auch erst gar nicht.

Viel Spaß jedenfalls mit der Auswahl und meiner kleinen Zeitreise. Ich hoffe, dass es mit der AZ auch künftig, nach dem 75. Jubelfest, noch lange und munter weitergeht. Ich jedenfalls bin gerne und gerne auch noch sehr lange dabei. Herzlichen Glückwunsch, Abendzeitung!