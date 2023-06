Besorgniserregende Entwicklung: Immer mehr Überfälle am Stachus

"Wir sind beunruhigt": Nach mehreren Überfällen stellt die CSU einen Antrag zum Thema.

Am Stachus ist es zuletzt immer wieder zu Überfällen gekommen.

München - Die CSU-Fraktion im Rathaus zeigt sich besorgt über zunehmende Meldungen über vermehrte Straftaten rund um den Stachus. Nach Informationen des Präsidiums kam es vor allem im Frühjahr immer wieder zu Übergriffen, Raubüberfällen und Schlägereien oft unter Jugendlichen.

CSU: "Berichte haben uns beunruhigt"

"Die Berichte über eine Häufung von Straftaten am Stachus haben uns beunruhigt", sagte CSU-Stadtrat Hans Hammer der AZ, die mehrmals über Vorfälle berichtet hatte. "Wir möchten wissen, ob sich hier ein grundsätzliches Problem entwickelt", so der Stadtrat. "Problematische Entwicklungen müssen frühzeitig benannt und bekämpft werden", heißt es in einer Stadtratsanfrage der CSU.

"Der Stachus darf nicht zum Kriminalitäts-Hotspot werden", betont CSU-Stadtrat Hans Hammer. "Der Stachus ist sicher einer der meist frequentierten Orte Münchens. Jeder Mensch muss sich dort zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher fühlen können."

Alleine im April haben laut Polizei mindestens vier Opfer von Straftaten Anzeige erstattet. Auch im Mai meldet die Polizei mehrere Straftaten in dem Bereich. Offenbar waren es aber immer unterschiedliche Täter.

Vorfälle am Stachus im April und Mai 2023

Hier einige der Vorfälle aus dem April und Mai 2023 zusammengefasst: Ein 13-jähriger Schüler aus dem Kreis Bad Tölz war am 22. April 18.20 Uhr am Stachus unterwegs, als ihn zwei Jugendliche mit einem Messer bedrohten und Geld forderten. Laut dem Opfer sind sie 13 bis 15 Jahre alt.

Straßenmusiker und Touristinnen ausgeraubt

Nur Tage zuvor wurde ein Straßenmusiker am Stachus ausgeraubt. Der 62-Jährige spielte kurz nach Mitternacht auf seiner Gitarre, als zwei Männer auftauchten. Einer bedrohte ihn mit einer Pistole und nahm 100 Euro aus dem Gitarrenkoffer.

Am 18. April wurden zwei Touristinnen aus der Schweiz von einem Unbekannten am Stachus überfallen. Der Täter versuchte, einer 25-Jährigen die Handtasche zu entreißen.

Am 9. April wurden zwei 16 Jahre alte Teenager von vier unbekannten Jugendlichen in der Nähe des Stachus überfallen. Die Täter provozierten einen Streit. Sie schlugen einen 16-Jährigen und liefen mit dessen Handy davon. Einer der Täter, ein 14-Jähriger aus München, wurde wenig später von der Polizei festgenommen.

Anfang Mai wurde eine 53-Jährige an einem Samstagmorgen kurz nach 6 Uhr im Tiefgaragenkomplex zwischen Stachus und der Herzog-Wilhelm-Straße von einem Mann überfallen, ausgeraubt und vergewaltigt. Das Opfer bat einen Taxifahrer um Hilfe. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.