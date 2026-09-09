Besondere Tollwood-Aktion: Heute gibt es bereits Tickets für ein ganz bestimmtes Konzert

Der Berliner Musiker Zartmann scheint mit seinem gefühlvollen Mix aus Pop und Hip-Hop sowie Texten mit Gefühl einen Nerv zu treffen. Heute stattet der 27-Jährige München einen Besuch ab. Singen wird er aber nicht.

Mit "Tau mich auf" performte Zartmann 2025 den meistgehörten Song des Jahres und lieferte den vielleicht intensivsten Ohrwurm seit langem. Über 150 Millionen Abspielungen bei Spotify und acht Millionen Views beim dazugehörigen Youtube-Video sprechen für sich. Am Mittwoch kommt der Berliner Indie-Rapper auf einen Sprung nach München. Was steckt dahinter?

Zartmann kommt nach München: Wo taucht er auf?

Es gibt ein exklusives Fantreffen. Am heutigen Mittwoch (9. September) verkündet der Sänger höchstpersönlich und live den Termin für sein Konzert auf dem Tollwood-Sommerfestival 2027.

Bis heute sei unklar gewesen, wo Zartmann auftaucht, teilten die Organisatoren des Festivals weiter mit. Jetzt steht fest: Der Künstler präsentiert sich zwischen 19 Uhr und 21 Uhr vor dem Circus Krone seinen Fans.

Den Treffpunkt gaben Künstler und Tollwood auf den Social-Media-Kanälen bekannt. "Vor Ort selbst erwartet die Besuchenden ein persönliches Zusammenkommen mit Zartmann in ungezwungener Atmosphäre mit Lichterketten, Musik und Getränken", heißt es.

"Wo ist Zarti?" So kündigt der Sänger seine Stippvisite vor dem Circus Krone auf Instagram an. © AZ-Screenshot

Im Mittelpunkt stehe die Begegnung zwischen Zartmann und seinen Fans sowie die offizielle Bekanntgabe des Tourtermins und der exklusive Vorverkauf für das Konzert auf dem Tollwood Sommerfestival 2027. Einen Wermutstropfen gibt es auch: Denn einen Live-Auftritt des 27-Jährigen wird es nicht geben.

Zartmann-Fans können sich jetzt schon exklusive Tickets im Vorverkauf sichern

Worüber Fans sich aber freuen dürfen: Direkt im Anschluss an das Treffen können sich alle Personen, die vor Ort sind, über einen QR-Code Tickets sichern. Der Code ist für 48 Stunden aktiv und ermöglicht damit einen Vorverkaufszugang zum Zartmann-Konzert in der Tollwood-Musik-Arena. Der Vorverkauf über Tollwood startet offiziell erst am 23. September.