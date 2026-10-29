Besondere Auszeichnung: Bully Herbig ehrt Michael Mittermeier

Der Bayerische Rundfunk und das Münchner Lustspielhaus zeichnen Michael Mittermeier mit dem Hauptpreis des Bayerischen Kabarettpreises aus. Für die Lobrede auf den Comedian steht ein prominenter Kollege bereit. Auch die übrigen Preisträger sind bekannt.

Michael Bully Herbig (58) wird am 9. November im Münchner Lustspielhaus auf der Bühne stehen, allerdings nicht als Preisträger. Der Schauspieler, Regisseur und Comedian hält beim Bayerischen Kabarettpreis 2026 die Laudatio auf Michael Mittermeier (60), der in diesem Jahr den Hauptpreis bekommt. Das hat der Bayerische Rundfunk am Donnerstag mitgeteilt.

Mittermeier selbst reagiert mit großer Begeisterung auf die Ehrung. "Ich bin seit über 40 Jahren auf Tour, spiele live und im Fernsehen und liebe es immer noch wie am ersten Tag", sagt der Comedian. Menschen zum Lachen zu bringen, sei für ihn der schönste Job der Welt. Den Hauptpreis verstehe er als Kompliment und zugleich als Ansporn für die nächsten 40 Jahre. "Ich freu mich wie ein Schnitzel auf die Verleihung!", so Mittermeier.

Pap, Mertz und Teubner ebenfalls ausgezeichnet

Neben dem Hauptpreis werden drei weitere Auszeichnungen vergeben. Den Senkrechtstarter-Preis erhält Rebecca Pap, ihre Laudatorin ist Ana Lucía. Aurel Mertz wird mit dem Creator-Preis geehrt, die Rede auf ihn hält Tobias Krell. Der Musikpreis geht an Tina Teubner, für sie spricht Michael Altinger.

Pap betont, dass sie mit ihrer provokativen und lauten Art nicht überall auf Gegenliebe stoße. Dass sie als Frau diese Form von Kunst mache, werde von manchen nicht gerne gesehen. Umso entschlossener klingt ihr Ausblick: "Ich habe richtig Bock darauf, den ganzen Laden aufzumischen, und es ist mir eine Ehre, damit in Bayern anzufangen."

Mertz nimmt die Auszeichnung mit Ironie. Er habe im ersten Moment kaum glauben können, dass Bayern nun nicht nur ganz Deutschland, sondern auch noch die Ehrungen von in Stuttgart aufgewachsenen Wahlberlinern finanzieren müsse. Teubner wiederum gibt sich nachdenklich: "Preise streicheln immer das Ego, sie sind Rückenwind und Anwälte der lästigen Selbstzweifel." Nach dem Anruf sei sie zunächst etwas ungläubig gewesen, danach habe die Freude überwogen. Die halte bis heute an.

Sendetermin im BR Fernsehen

Das TV-Publikum vor dem Fernseher muss sich nach der Verleihung noch einige Tage gedulden. Das BR Fernsehen strahlt die Gala am Donnerstag, 12. November, um 21 Uhr aus. Anschließend bleibt die Sendung zwei Jahre lang in der ARD Mediathek abrufbar.

Moderiert wird der Abend von Ferdinand Hofer, bekannt aus dem "Tatort München". Musikalisch begleitet die Band D'BavaResi mit Sebastian Horn, Mathias Kellner und Otto Schellinger die Preisverleihung.

Dokumentation zum 60. Geburtstag

Für Mittermeier ist der November ohnehin ein besonderer Monat. Anlässlich seines 60. Geburtstags im vergangenen April widmet ihm der BR die Dokumentation "Happy Birthday, Michael Mittermeier!". Sie ist ab dem 12. November in der ARD Mediathek zu sehen, am 19. November folgt die Ausstrahlung um 22 Uhr im BR Fernsehen.

Der Bayerische Kabarettpreis ist eine gemeinsame Initiative des Bayerischen Rundfunks und des Münchner Lustspielhauses. Seit 1999 wird er jährlich an Künstlerinnen und Künstler aus dem deutschsprachigen Raum vergeben.