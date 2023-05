"Ich weiss nicht, ob das ein besoffener Praktikant war": "Letzte Generation" mit Protestmarsch in München

Die "Letzte Generation" protestiert in München gegen Polizei-Razzien."Solidarität schlägt Repression" und "Gegen Razzias wegen nix": So steht es auf zahlreichen Plakaten der über 500 Protestierenden, die am Donnerstagabend durch die Innenstadt gezogen sind.

25. Mai 2023 - 22:47 Uhr | Clara Westhoff

Vor dem Alten Rathaus auf dem Marienplatz startete der nicht angemeldete Protestmarsch der "Letzten Generation" um 19:30 Uhr. © Clara Westhoff

München – Bayerische Terrorermittler haben Wohnungen von Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" durchsucht und die Organisation ohne gerichtliches Urteil als kriminelle Vereinigung bezeichnet – dagegen wurde am Donnerstagabend nun spontan demonstriert. "Letzte Generation": Münchner solidarisieren sich mit Klima-Bewegung Über 20 Mannschaftsbusse der Münchner Polizei standen rund um den Marienplatz bereit. Als sich der Protestmarsch der Letzten Generation um halb acht abends vor dem Alten Rathaus in Bewegung setzte, war schnell klar – eingreifen muss die Polizei nicht. Friedlich zogen die 500 Protestierenden über das Tal zum Altstadtring, an der Staatskanzlei und am Haus der Kunst vorbei, bis sie gegen 21:30 Uhr den Odeonsplatz erreichten. Protestmarsch der "Letzten Generation": Warum war der Protest so leise? Der spontane Umzug lief nicht nur friedlich, sondern fast beängstigend still ab. Ganz ohne Parolen und Musik? Ja, bestätigt die 27-jährige Klima-Aktivistin Nina, die Tiktok-Videos für die Letzte Generation dreht. Diese Art von Protest sei ein niedrigschwelliges Angebot für alle, die sich wie sie selbst zwar solidarisch zeigen, aber nicht an der Straße festkleben wollen. Während bei Fridays for Future laute Techno-Musik läuft, ist den Aktivisten hier nicht nach fröhlicher Stimmung: "Das ist keine Wohlfühlveranstaltung, wir sind hier nicht zum Spaß, sondern weil wir wütend und verzweifelt sind." Nina produziert für die "Letzte Generation" Tiktok-Videos. Auch beim Protestmarsch am Donnerstagabend hat sie gefilmt. © Clara Westhoff "Letzte Generation": Plötzlich kriminell? Im Wintersemester will Nina Pädagogik studieren, mit kriminellen Tätigkeiten will und darf sie daher nichts zu tun haben. "Umso schockierter war ich, als ich gestern gesehen habe, dass auf unserer Website steht, wir seien eine kriminelle Vereinigung." Wie konnte das passieren? Der Protestmarsch auf Höhe der Bayerischen Staatskanzlei. © Clara Westhoff Razzien, eingefrorene Konten und ein fehlerhafter Hinweis Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen sieben Aktivisten der Organisation. Es wurden Wohnungen in sieben Bundesländern durchsucht, Konten beschlagnahmt und die Website der Letzten Generation eingefroren. Dort konnte man am Mittwoch einige Stunden lang folgenden Hinweis lesen: "Die Letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 StGB dar! (Achtung: Spenden an die Letzte Generation stellen mithin ein strafbares Unterstützen der kriminellen Vereinigung dar!)" Generalstaatsanwaltschaft München räumt Fehler ein Obwohl es mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung gibt, fehlt noch ein entsprechendes Gerichtsurteil. Auf NDR-Anfrage räumte die Generalstaatsanwaltschaft München ein, dass die Formulierung unzutreffend sei und derzeit lediglich der Anfangsverdacht bestehe, dass es sich bei der Letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handeln könnte. Jakob ist Aktivist bei der "Letzten Generation". © Clara Westhoff Polizei-Razzia gegen "Letzte Generation": "Das ist stümperhaft" Dazu kann der 40-jährige Klima-Aktivist Jakob bei dem Protestmarsch in München nur den Kopf schütteln: "Da wurde ein Gerichtsurteil vorweggenommen, das ist stümperhaft. Ich weiss nicht, ob das ein besoffener Praktikant war, aber das darf dem Staatsdienst nicht passieren." Er will bei dem Marsch ein Zeichen gegen den Umgang der Justiz mit zivilen Widerstandsbewegungen setzen. Student Kasimir ist zum ersten Mal bei einer Protestaktion der "Letzten Generation" dabei. Fürs Klima engagiert er sich aber schon länger, er war beispielsweise bei dem Klima-Camp auf der Theresienwiese dabei. © Clara Westhoff Protestmarsch der "Letzten Generation": Viele sind zum ersten Mal dabei Der 25-jährige Student Kasimir ist zum ersten Mal bei einer Protestaktion der Letzten Generation dabei. Er sagt: "Klimaschutz bekommt momentan nicht den Stellenwert, den er bekommen sollte. Bei den richtigen Stilmitteln, um diese Belangen einzufordern, bin ich mir selber nicht hundert Prozent sicher." Ein Stück weit dürfe ziviler Ungehorsam dazugehören – solange er nicht gewaltvoll werden würde.