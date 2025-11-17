Berufsmesse in München: Kostenlose Coaching-Area mit Experten
Die Einstieg München ist eine der bekanntesten Ausbildungs- und Studienmessen in Bayern. Am 21. und 22. November können sich Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte im MOC München wieder über alle Themen rund um den Schulabschluss informieren. Vor Ort sind Unternehmen, Hochschulen, Behörden, Vereine und Institutionen aus der Landeshauptstadt und Umgebung.
Goldenes Ticket
Neben Informationsgesprächen erwartet Besucherinnen und Besucher noch viel mehr: Bühnenvorträge, Themen-Walks, spannende Mitmachaktionen und die Möglichkeit, sich einen Praktikumsplatz zu sichern.
Tipp: Wer gut vorbereitet auf die Messe kommt und sich bei den Standgesprächen besonders viel Mühe gibt, kann mit dem "Goldenen Ticket“ nach der Messe direkt ins Vorstellungsgespräch gelangen.
Coaching Area
Hier gibt es individuelle Tipps für die Zukunft Dieses Jahr gibt es auf der Messe ein ganz besonderes Angebot: In der Coaching Area finden am Messesamstag kostenlose Kurzberatungen zu Themen wie Berufsorientierung, Gap Year im Ausland und BAföG-Beratung statt. Unter den Expertinnen und Experten gibt es Diplom-Pädagogen, Studien- und Berufscoaches, Psychologen und erfahrene Auslandsexperten.
Im Mittelpunkt steht vor allem der persönliche Austausch. Im Gespräch können Jugendliche ihre Stärken entdecken, wertvolle Impulse für die berufliche Orientierung erhalten und lernen, welche Wege zu ihren Interessen passen. Eltern profitieren von praxisnahen Tipps und erfahren, wie sie ihr Kind bestmöglich unterstützen können.
Kostenloses Online-Seminar zur Messevorbereitung
Damit der Messebesuch ein voller Erfolg wird, bietet Einstieg zwei kostenlose Online-Seminare zur Messevorbereitung an. Hier erfahren Jugendliche, wie sie sich optimal auf Gespräche mit Ausstellenden vorbereiten, welche Fragen gestellt werden können und wie man auf der Messe einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
Das Online-Seminar findet am 18. November jeweils um 9 und um 17 Uhr statt und richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Anmelden kann man sich auf: www.einstieg.com/seminare
Hier geht es zu den kostenlosen Tickets.
