Berufsmesse in München: Kostenlose Coaching-Area mit Experten

Wie finde ich heraus, welcher Beruf zu mir passt? Welche Möglichkeiten habe ich nach der Schule – und wie kann ich mein Studium finanzieren? Die Messe Einstieg München 2025 am 21. und 22. November bietet ab diesem Jahr Besucherinnen und Besuchern die kostenlose Coaching Area, dem zentralen Beratungs-Hotspot der Messe.

17. November 2025 - 07:19 Uhr

Auf der bekannten Messe Einstieg am 21. und 22. November können sich Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte im MOC München wieder über alle Themen rund um den Schulabschluss informieren.

Die ist eine der bekanntesten Ausbildungs- und Studienmessen in Bayern. Am 21. und 22. November können sich Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte im MOC München wieder über alle Themen rund um den Schulabschluss informieren. Vor Ort sind Unternehmen, Hochschulen, Behörden, Vereine und Institutionen aus der Landeshauptstadt und Umgebung.

Goldenes Ticket

Neben Informationsgesprächen erwartet Besucherinnen und Besucher noch viel mehr: Bühnenvorträge, Themen-Walks, spannende Mitmachaktionen und die Möglichkeit, sich einen Praktikumsplatz zu sichern.

Tipp: Wer gut vorbereitet auf die Messe kommt und sich bei den Standgesprächen besonders viel Mühe gibt, kann mit dem "Goldenen Ticket“ nach der Messe direkt ins Vorstellungsgespräch gelangen.

Coaching Area

Hier gibt es individuelle Tipps für die Zukunft Dieses Jahr gibt es auf der Messe ein ganz besonderes Angebot: In der finden am Messesamstag kostenlose Kurzberatungen zu Themen wie Berufsorientierung, Gap Year im Ausland und BAföG-Beratung statt. Unter den Expertinnen und Experten gibt es Diplom-Pädagogen, Studien- und Berufscoaches, Psychologen und erfahrene Auslandsexperten.

Im Mittelpunkt steht vor allem der persönliche Austausch. Im Gespräch können Jugendliche ihre Stärken entdecken, wertvolle Impulse für die berufliche Orientierung erhalten und lernen, welche Wege zu ihren Interessen passen. Eltern profitieren von praxisnahen Tipps und erfahren, wie sie ihr Kind bestmöglich unterstützen können.

Kostenloses Online-Seminar zur Messevorbereitung

Damit der Messebesuch ein voller Erfolg wird, bietet zwei kostenlose Online-Seminare zur Messevorbereitung an. Hier erfahren Jugendliche, wie sie sich optimal auf Gespräche mit Ausstellenden vorbereiten, welche Fragen gestellt werden können und wie man auf der Messe einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Das Online-Seminar findet am 18. November jeweils um 9 und um 17 Uhr statt und richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Anmelden kann man sich auf:

