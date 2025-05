Berg am Laim: Motorrad stößt mit Notarztfahrzeug im Einsatz zusammen

Ungewöhnlicher Unfall am Dienstagmorgen. In Berg am Laim kollidiert ein Motorradfahrer mit einem Notarztfahrzeug.

André Wagner 20. Mai 2025 - 12:53 Uhr

Der Unfall in der Kreillerstraße ging zum Glück glimpflich aus. © Berufsfeuerwehr München

Glück im Unglück: Am Dienstagmorgen, gegen 7.18 Uhr, kam es in Berg am Laim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer mit einem im Einsatz befindlichen Notarztfahrzeug zusammenstieß. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Notarztfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Als es am Ende der Halfingerstraße in die Kreillerstraße einbiegen wollte, kam es zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer, der auf der Kreillerstraße unterwegs war. Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs setzte einen Notruf an die integrierte Leitstelle ab und kümmerte sich anschließend, mit dem im Wagen befindlichen Notarzt, um den verunglückten Motorradfahrer. Bis auf einige Schürfwunden blieb dieser aber glücklicherweise unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Kreillerstraße in Richtung Innenstadt auf eine Fahrspur reduziert. Nach deren Abschluss konnten beide Fahrzeuge eigenständig die Unfallstelle verlassen.