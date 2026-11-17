Eine Reparatur an der Münchner Stammstrecke bremst den S-Bahn-Verkehr seit dem Morgen aus. Welche Folgen hat das für Pendlerinnen und Pendler?

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Seit Betriebsbeginn kommt es laut der Bahn zu erheblichen Störungen auf der Stammstrecken. (Archivbild)

Pendlerinnen und Pendler müssen sich in München auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Grund ist eine Reparatur an der Stammstrecke. Bereits seit "Betriebsbeginn kommt es deswegen an der Strecke zu erheblichen Einschränkungen auf der Stammstrecke", informiert die Deutschen Bahn.

Auf mehreren Linien verkehrten die S-Bahnen abweichend von ihren regulären Strecken. "Es ist mit Abweichungen sowie mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen", hieß es weiter. Die Störung könnte demnach bis voraussichtlich 11.00 Uhr anhalten.

So weichen die S-Bahnen aus

So entfällt die S1 zwischen Leuchtenbergring und Hauptbahnhof. Zwischen Hauptbahnhof und Moosach verkehre sie ohne Halt auf der Stammstrecke. Die S2 werde zwischen Riem und Ostbahnhof in Richtung Obermenzing umgeleitet und fahre die Stammstrecke nicht an.

Die S5 verkehre nur zwischen Kreuzstraße und Giesing. Die S6 fahre nur zwischen Tutzing und Gauting sowie Ebersberg und Ostbahnhof. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei wegen Bauarbeiten zwischen Gauting und Pasing eingerichtet.

Alle Ausfälle und Alternativen im Überblick

Die S-Bahn S1 entfällt zwischen Leuchtenbergring und Hauptbahnhof und fährt abweichend der regulären Linienführung wie folgt:

S1 Freising/Flughafen -> Hauptbahnhof (Gleise 27-36)

Verkehrt von Freising/Flughafen → ohne Halt an der Hackerbrücke → Hauptbahnhof (Gleise 27-36).

Hauptbahnhof (Gleise 27-36) → Freising/Flughafen ohne Halt bis Moosach !!

Entfällt zwischen Hauptbahnhof und Leuchtenbergring.

S 1 Leuchtenbergring → Freising/Flughafen

Verkehrt von Hauptbahnhof bis Moosach ohne Halt in der Stammstrecke.

Entfällt zwischen Hauptbahnhof und Leuchtenbergring.

Alternativen:

Moosach ↔ Marienplatz: U3

Feldmoching ↔ Hauptbahnhof: U2

Moosach ↔ Pasing: Bus 162

S 2 Petershausen ↔ Markt Schwaben ↔ EV ↔ Erding

Die Linie S2 zwischen Obermenzing → Ostbahnhof → Riem → Markt Schwaben verkehrt auf Regelweg ab Markt Schwaben → Ersatzverkehr → Erding.

Die Linie S2 wird zwischen Riem → Ostbahnhof Gleis 7-13 (Fernbahn) → Obermenzing wird umgeleitet. Die Stammstrecke wird nicht angefahren. (Bitte vorhandenen Bauarbeiten berücksichtigen Dachau/Erdweg ↔ Altomünster es besteht Ersatzverkehr mit Bussen ).

S 3 Mammendorf ↔ Holzkirchen

Die Linie S 3 verkehrt auf dem Regelweg.

S 4 Geltendorf ↔ Trudering

Die Linie S 4 verkehrt auf dem Regelweg.

S 5 Kreuzstraße ↔ Pasing

Verkehrt nur Kreuzstraße ↔ Giesing.

Alternative:

Giesing ↔ Pasing: S 3 Richtung Mammendorf

Pasing ↔ Weßling: S 8 Richtung Herrsching

S 6 Tutzing ↔ Gauting ↔ BNV ↔ Pasing

Ostbahnhof ↔ Ebersberg

Die S6 verkehrt nur Tutzing ↔ Gauting. Zwischen Gauting ↔ Pasing besteht wegen Bauarbeiten Ersatzverkehr mit Bussen.

Die S6 verkehrt nur Ebersberg ↔ Ostbahnhof.

S 7 Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36

Die S7 verkehrt auf dem Regelweg Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36

S 8 Herrsching ↔ Flughafen

Die Linie S 8 verkehrt auf dem Regelweg.

S 20 Höllriegelskreuth ↔ Pasing

Die Linie S 20 verkehrt auf dem Regelweg.