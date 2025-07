Benko-Baustelle "Alte Akademie": So teuer ist der Stillstand in München allein im Monat

Seit fast zwei Jahren steht die Baustelle der Alten Akademie in Münchens Fußgängerzone still. Nun soll ein Makler ran. OB Reiter begrüßt alles, was "den Schandfleck" schnell beseitigt.

11. Juli 2025 - 13:37 Uhr