Nach zehn Jahren verabschiedet sich München von den MVG-Leihrädern. Ab September werden die Stationen abgebaut. Was folgt, ist unklar.

Zehn Jahre lang prägten die kultigen MVG-Leihräder das Stadtbild. Jetzt ist bald Schluss: "In den kommenden Wochen werden die Ständermodule an den MVG-Rad-Stationen nach und nach abgebaut", schreibt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) in einer Mitteilung.

MVG-Rad: Schluss Ende September

Die Stationen bleiben noch bis Ende September, damit man die Räder bis dahin noch ausleihen und zurückgeben kann. Alle MVG-Rad-Kunden werden von der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) angeschrieben und über die Änderungen informiert. Das teilte die MVG am Donnerstag mit. Sie empfiehlt den Nutzern, die gesammelten Freiminuten bis dahin noch "abzuradeln".

"Ich bedanke mich bei allen Kundinnen und Kunden, die in den vergangenen zehn Jahren MVG Rad genutzt haben, für das Vertrauen", sagt MVG-Chef Ingo Wortmann. Und danach? Eigentlich hat die Stadt schon 2022 beschlossen, nahtlos ein neues Leihrad-System einzuführen.

Nachfolge unklar

Daraus wird aber erstmal noch nichts: Wegen einer Beschwerde beim Oberlandesgericht eines unterlegenen Bieters im Vergabeverfahren dauert es länger, bis das kommt. Noch ist laut Mobilitätsreferat offen, wann das der Fall sein wird. Rund 4.500 Räder standen zum Ausleihen bereit, sie kosteten ab 5 Cent pro Minute.