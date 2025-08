Die Grillstation JK in Johanneskirchen steht vor der Schließung, weil die Stadtwerke dort eine Tram-Wendeschleife bauen wollen. Die Kritik im Viertel ist groß, die Stadtwerke reagieren.

Seit über 20 Jahren betreibt Necmi Pecenek seinen Dönerladen in der Freischützstraße in Johanneskirchen, die Grillstation JK. Weil die Stadt aber genau dort, wo er aktuell seinen Imbiss betreibt, eine Wendeschleife für die Tram Johanneskirchen baut, soll Pecenek mit seiner Grillstation weichen.

Nur ist völlig unklar, wann. Schon Ende September 2023 hätten die Stadtwerke mit dem Bau beginnen wollen. Das Planfeststellungsverfahren für den Bau zieht sich in die Länge.

Trotzdem sollte Pecenek seinen Standort eigentlich bereits per Ende Juni aufgeben. Die Aufregung im Viertel war groß, die CSU kritisiert die Stadtwerke auf Plakaten hart: "Stadt will Grillstation JK platt machen! Wortbruch der Stadtwerke" heißt es da.

Stadtwerke reagieren auf Plakat-Kritik

Die angesprochenen Stadtwerke reagieren nun auf die Plakate in einer Mitteilung. Es sei immer das Ziel gewesen, dass der Betrieb der Grillstation "am bestehenden Standort in Johanneskirchen möglichst lange aufrechterhalten werden kann".

Und die Stadtwerke bestätigen: Der Mietvertrag sei Ende Juni ausgelaufen, man biete Pecenek aber eine Verlängerung "voraussichtlich bis Frühjahr 2026" an. Das habe sich kurzfristig ergeben "mit der Verzögerung des Planfeststellungsverfahrens".

Man sei außerdem bei der Suche nach einem Ersatzstandort für die Bauzeit und für einen endgültigen Standort behilflich.

Politische Unterstützung im Viertel

Im Bezirksausschuss haben sich Parteivertreter von der CSU bis zur Linken für den Erhalt der Grillstation eingesetzt.

Wie die AZ im vergangenen April bereits berichtete, ist in den Plänen für die neue Wendeschleife sogar eine Fläche für einen Imbiss eingezeichnet. Die befinde sich aber auf privatem Grund. Pecenek müsste "zu einem gegebenen Zeitpunkt" Gespräche mit den Eigentümern führen. Das ist allerdings schwierig, wenn nicht klar ist, wann die Baustelle überhaupt anfängt.