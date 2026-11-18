Irgendwas zwischen Kiosk, Wohnzimmer und vielleicht auch Kleinkunstbühne soll die neue "Bierkiste" im Westend werden. An alter Stelle in der Zenettistraße hatte sie viele Fans – auch weil der Mix aus Vierteltreffpunkt und Bier-Fachhandel gelungen ist.

Die AZ trifft Betreiber Roman Surkau wenige Stunden vor der Eröffnung der Bierkiste im Westend – einige Monate dauerte der Umbau einer alten Pizzeria zum Kneipen-Kiosk.

Für einen Biersommelier gibt es ja so einige interessante Orte in München. Die Brauhäuser selbstredend, vielleicht das Oktoberfest- und Biermuseum – und sicher auch die "Bierkiste". Denn: Ganze 64 Sorten nimmt Betreiber Roman Surkau (30) im Westend zum Neustart der beliebten Bier-Boutique ins Sortiment.

Seit Januar war Surkau dran an der leerstehenden Immobilie in der Westendstraße 161, nachdem ihn sein Ex-Chef Tilman Ludwig darauf aufmerksam gemacht hat. Ludwig betrieb die erste Bierkiste in der Ludwigsvorstadt von 2020 bis 2025, ist Gründer der Tilmans-Brauerei und Gastronom (u.a. Frisches Bier und Saletta). Die alte Bierkiste – eine Zwischennutzung – musste er schließen, weil das Gebäude saniert wurde. "Eigentlich hatte ich damals vor, eine eigene Kneipe zu eröffnen. Dann nahm mich Tilman mit zur Besichtigung hier", erzählt Roman Surkau. Aus dem Besuch entstand schließlich die Idee, den Ort als Bierkiste wiederzubeleben.

Vom Mitarbeiter zum Chef

So wurde er gewissermaßen vom Mitarbeiter zum Chef: Tilman Ludwig ist nicht mehr Betreiber der Neuauflage, aber er gab den Segen, dass sein ehemaliger Angestellter das Kiosk-Kneipen-Konzept selbstständig aufzieht.

Neben Craft-Bieren und Klassikern wie Augustiner setzt Roman Surkau auf Importe aus England, Belgien oder Frankreich sowie zweierlei Fassbier. Bier ist für ihn ohnehin Leidenschaft. Sein Mitbewohner hat ihm letztens etwa ein Stierberger aus der Region Erding mitgebracht, erzählt er. "Das hatte ich zehn Jahre nicht getrunken." Fazit: Muss unbedingt in den neuen Laden – vom Johannisbeer-Radler der Brauerei schwärmt er besonders.

Ein besonderes Schmankerl: das Johannisbeer-Radler der Stierberger Brauerei aus Erding © Florian Kraus

Und wie ist Surkau im neuen Viertel angekommen? "Die Leute im Viertel schauen schon neugierig ins Fenster und grüßen nett." Auch auf ein paar alte Stammkunden hofft er trotz der neuen Lage – immer wieder sei er sehnsuchtsvoll nach der Bierkiste gefragt worden von alten Kunden, die er zufällig traf.

Aus Pizzeria wird ein Viertel-Kiosk

Aus den Überresten einer alteingesessenen Holzofen-Pizzeria (San Marino) entstand im Westend in den letzten Monaten also – in mühevoller Kleinarbeit – die zweite Inkarnation der Kiosk-Kneipe. Alleine sechs Wochen hätte er zusammen mit seinem Mitbewohner gebraucht, um die Wände der ehemals vertäfelten Wirtschaft zu verputzen und neu zu streichen, so Surkau.

Der Pizza-Ofen bleibt im Lokal – und soll bald auch benutzt werden. Das "Holzportal" außenrum hat er selbst ins Gebäude eingebracht. © Florian Kraus

Am Mittwochnachmittag, wenige Stunden vor der Eröffnung am 18. November, stapeln sich beim AZ-Besuch nun die Bierkisten und Kühlschränke kuscheln aneinander. Rundherum einige Überbleibsel der alten Gaststätte – wie etwa der Windfang aus Holz hinter dem Eingang. Der Raum strahlt einen provisorischen, handgemachten Charme aus. Urig wirkt der alte Fischgrät-Parkettboden.

Neu ist ein großer Sitzbereich innen

Keine reine Wiederbelebung der Bierkiste, sondern eine Weiterentwicklung: So will Roman Surkau das Viertel gewinnen. Ein Highlight ist der große Holzofen – eine Hinterlassenschaft der Pizzeria. Pizza und Flammkuchen sollen darin einmal zubereitet werden. Außerdem gibt es einen Bereich mit Sitzplätzen für etwa 60 Gäste. "Ich versuche hier einfach einen gemütlichen Raum zu machen, wo man fläzen kann", sagt er. Das zusammengewürfelte Interieur besteht aus Ledercouchen, vier, fünf Stehtischen und jeder Menge Poster und Bildern an den Wänden. Wirkt wie ein WG-Zimmer in groß.

Bisschen wie ein WG-Wohnzimmer in groß: der zusammengewürfelte Möbel-Mix im Sitzbereich. © Florian Kraus

Am liebsten hätte Surkau gelegentlich auch Live-Musik. Er muss testen, was der Ort hergibt, wie sich die Akustik aufs Wohnhaus darüber auswirkt. Bis dahin kommt die Musik vom Band.

Mit einem festen Mitarbeiter startet er ins Abenteuer Selbstständigkeit: "Wir sind erst mal ein Tandem, nach Bedarf holen wir uns noch jemanden ins Boot." Geöffnet ist von Mittwoch bis Samstag jeweils ab 17 Uhr – am Wochenende bis ein Uhr nachts, werktags bis Mitternacht. Im Sommer soll ein Außenbereich mit Schanigarten entstehen.

Erst einmal will Surkau aber ankommen: "Ich möchte jetzt einfach in Ruhe reinstarten", sagt er. Biersommelier muss man jedenfalls keiner sein, um sich hier wohlzufühlen. Aber vielleicht kann man mit der Zeit ja einer werden.